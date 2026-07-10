Την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ τεσσάρων βασικών ταχυδρομικών υπηρεσιών συγκέντρωσε η παραλαβή δεμάτων, σύμφωνα με έρευνα του Γραφείου Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για την ικανοποίηση των καταναλωτών κατά το 2025.

Αντίθετα, οι καθυστερήσεις στην παράδοση αποτέλεσαν τη συχνότερη αιτία αρνητικών αξιολογήσεων και στις τέσσερις κατηγορίες υπηρεσιών που εξετάστηκαν.

Η έρευνα βασίστηκε στον Δείκτη Καθαρού Προωθητή, γνωστό ως Net Promoter Score, και αποσκοπεί στην παρακολούθηση της εμπειρίας των καταναλωτών από το Κυπριακό Ταχυδρομείο και τους υπόλοιπους παρόχους ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών υπηρεσιών.

Υψηλότερη βαθμολογία στην παραλαβή δεμάτων

Το 81% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι παρέλαβε δέμα κατά τους προηγούμενους 12 μήνες.

Από αυτούς, το 73% χρησιμοποίησε την ACS, το 32% το Κυπριακό Ταχυδρομείο, το 25% τη GAP AKIS Express, το 22% τη BoxNow, το 18% τη DHL και το 12% την Kronos Express.

Χαμηλότερα ποσοστά χρήσης κατέγραψαν η Γενική Ταχυδρομική, με 3%, και η Aramex, με 2%.

Ο μέσος δείκτης ικανοποίησης για την παραλαβή δεμάτων διαμορφώθηκε στις 39 μονάδες NPS, επίδοση που ήταν η υψηλότερη μεταξύ των υπηρεσιών που εξετάστηκαν.

Ωστόσο, το 66% όσων αξιολόγησαν αρνητικά κάποιον πάροχο ανέφερε ως βασικό πρόβλημα την καθυστέρηση στην παράδοση.

Ακολούθησαν τα λάθη στην παράδοση με 15%, η ανάγκη παραλαβής από υποστατικό του παρόχου παρά την πληρωμή για παράδοση στο σπίτι με 9%, η απώλεια δέματος με 6% και η παραλαβή αντικειμένου με ζημιές με 4%.

Στις 33 μονάδες η παραλαβή επιστολών

Το 82% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι παρέλαβε επιστολές ή έγγραφα κατά τους τελευταίους 12 μήνες.

Το Κυπριακό Ταχυδρομείο διατήρησε δεσπόζουσα θέση στη συγκεκριμένη κατηγορία, καθώς χρησιμοποιήθηκε από το 95% των ερωτηθέντων.

Ακολούθησαν η ACS με 11%, η GAP AKIS Express με 4%, η DHL με 3% και η BoxNow με 2%. Ποσοστό 1% κατέγραψαν η Kronos Express και η Γενική Ταχυδρομική.

Ο μέσος δείκτης NPS για την παραλαβή επιστολών και εγγράφων ανήλθε στις 33 μονάδες, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση μεταξύ των τεσσάρων υπηρεσιών.

Η καθυστέρηση στην παράδοση αποτέλεσε και εδώ το κύριο παράπονο, με ποσοστό 61%.

Ακολούθησαν τα λάθη στην παράδοση με 16%, η απώλεια επιστολής με 9%, η παραλαβή εγγράφου με ζημιά με 4% και η παραλαβή από υποστατικό του παρόχου αντί για το σπίτι με 2%.

Χαμηλότερη ικανοποίηση στην αποστολή επιστολών

Μόλις το 18% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι απέστειλε επιστολή ή έγγραφο κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

Από αυτούς, το 75% επέλεξε το Κυπριακό Ταχυδρομείο, το 23% την ACS, το 8% τη GAP AKIS Express και το 5% τη DHL.

Ποσοστό 1% κατέγραψαν η BoxNow, η G.A.P. Vassilopoulos–UPS και η Kronos Express.

Η αποστολή επιστολών και εγγράφων συγκέντρωσε τη χαμηλότερη βαθμολογία, με μέσο δείκτη NPS 32.

Η καθυστέρηση στην παράδοση αποτέλεσε λόγο αρνητικής αξιολόγησης για το 40% των επικριτών, ενώ ακολούθησαν τα λάθη στην παράδοση με 8% και η απώλεια επιστολής με 6%.

Δεύτερη η αποστολή δεμάτων

Το 19% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι απέστειλε δέμα κατά τους προηγούμενους 12 μήνες.

Η ACS χρησιμοποιήθηκε από το 47% των καταναλωτών, ενώ το 40% επέλεξε το Κυπριακό Ταχυδρομείο.

Ακολούθησαν η GAP AKIS Express με 17%, η DHL με 12%, η BoxNow με 8% και η Kronos Express με 3%.

Η Aramex κατέγραψε ποσοστό 2%, ενώ η G.A.P. Vassilopoulos–UPS 1%.

Ο μέσος δείκτης NPS για την αποστολή δεμάτων ανήλθε στις 37 μονάδες, τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση της έρευνας.

Το συχνότερο παράπονο ήταν και σε αυτή την κατηγορία η καθυστέρηση, με ποσοστό 29%.

Ακολούθησαν τα λάθη στην παράδοση με 10%, η παραλαβή αντικειμένου με ζημιές με 6%, η απώλεια δέματος με 2% και η παραλαβή από υποστατικό του παρόχου αντί για το σπίτι με 2%.

Οι καθυστερήσεις παραμένουν το βασικό πρόβλημα

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η εμπειρία των καταναλωτών είναι θετικότερη στις υπηρεσίες δεμάτων, ιδιαίτερα κατά την παραλαβή.

Παράλληλα, όμως, οι καθυστερήσεις αποτελούν τη βασική αδυναμία της αγοράς, καθώς καταγράφονται ως κυριότερη αιτία δυσαρέσκειας σε κάθε κατηγορία.

Σύμφωνα με το ΓΕΡΗΕΤ, τα δεδομένα θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των εργασιών του Παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση του επιπέδου ικανοποίησης και της ποιότητας των ταχυδρομικών υπηρεσιών.