Μια ήπια διαφωνία κατά πόσον οι κοινοβουλευτικές επιτροπές θα πρέπει ή όχι, να εξετάζουν συγκεκριμένες περιπτώσεις που προκύπτουν από παράπονα πολιτών, είχαν στην Επιτροπή Παιδείας οι βουλευτές Χρίστος Χριστοφίδης και Πανίκος Λεωνίδου.

Η συζήτηση αφορούσε παράπονα ενδιαφερομένων για τα Αθλητικά Σχολεία, τα οποία έφτασαν σε αρκετούς βουλευτές, με τον κ. Λεωνίδου να σημειώνει πως πρέπει αυτά να δοθούν στο Υπουργείο και αυτό να απαντήσει. Από πλευράς του ο κ. Χριστοφίδης ανέφερε πως «εδώ δεν ερχόμαστε για συγκεκριμένες περιπτώσεις», αλλά για την εξέταση διαδικασιών. Ο κ. Λεωνίδου απάντησε πως έστω κι ένας πολίτης να αδικείται από κάποια διαδικασία, θα πρέπει αυτό να απασχολεί.

ΛΙΑ