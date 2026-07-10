Ποιος είναι αυτός ο βουλευτής με χιλιάδες εξώδικα πρόστιμα; Άραγε είναι κάποιος εξ αυτών που μας το παίζουν επαναστάτες και εξυγιαντές του συστήματος; Μήπως είναι κάποιος εξ αυτών που μας παραδίδουν μαθήματα «σύγκρουσης συμφέροντος» και κουνούν επιδειχτικά το δάχτυλο στους θεσμούς; Μήπως λέμε;

Περίεργη και η σιωπή των «ακτιβιστών» των διαφόρων γκρουπ και των διαφόρων βολεμένων της δημόσιας υπηρεσίας, που σε ρόλο δημόσιου κατήγορου, στοχοποιούν τους πάντες και τα πάντα.

Σε αυτή την περίπτωση δεν έχουν έμπνευση να μας μιλήσουν για «πλυντήρια ξεπλύματος» και για τον προβληματισμό στον δημόσιο λόγο; Ε; Χιλιάδες τα εξώδικα πρόστιμα λένε οι πληροφορίες.

Φ.Δ.