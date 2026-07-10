Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε σε κοσμηματοπωλείο του Λονδίνου, όταν ένας άνδρας που προσποιούνταν τον πελάτη κατάπιε δαχτυλίδι σε μια προσπάθεια να το κλέψει.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του καταστήματος, το δαχτυλίδι αξίας 41.000 ευρώ ήταν κατασκευασμένο από πλατίνα και έφερε ένα μεγάλο διαμάντι με princess cut, καθώς και αρκετά μικρότερα. Οι εργαζόμενοι αντιλήφθηκαν ότι το κόσμημα έλειπε, ωστόσο ο άνδρας αρνήθηκε έντονα κάθε εμπλοκή, επιμένοντας ότι ήταν αθώος και τους προέτρεψε να ελέγξουν τις τσέπες του. Στη συνέχεια, το προσωπικό εξέτασε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και διαπίστωσε ότι ο ύποπτος είχε βάλει το δαχτυλίδι στο στόμα του, το είχε καταπιεί. Στη συνέχεια επιχείρησε να φύγει.

Κατάπιε το δαχτυλίδι για να το κλέψει και όταν τον αντιλήφθηκαν το έβγαλε κάνοντας εμετό

Ο Τζουνάιντ Χασάν, ο οποίος διαχειρίζεται την οικογενειακή επιχείρηση, εξήγησε τι συνέβη. «Ήταν τρελό. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι συνέβη. Ούτε παρακεταμόλη δεν μπορώ να πάρω χωρίς νερό, οπότε δεν ξέρω πώς το έκανε. Θα μπορούσε να του γδάρει το εσωτερικό του. Μιλούσε κανονικά, δεν μπορούσες να καταλάβεις ότι το δαχτυλίδι ήταν εκεί μέσα. Του ζητήσαμε να το επιστρέψει και εκείνος έβαλε τα δάχτυλά του στο λαιμό του και το έκανε εμετό», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ύποπτος είχε περάσει περίπου δύο ώρες κοιτώντας δαχτυλίδια στο κατάστημα, προτού ανακοινώσει ότι θα επέστρεφε την επόμενη ημέρα για να αποφασίσει ποιο θα αγοράσει. Τότε ο πατέρας του, Σάγεντ Χασάν, που τον εξυπηρετούσε, διαπίστωσε ότι το δαχτυλίδι έλειπε. Αρχικά ζήτησε ευγενικά από τον άνδρα να επιστρέψει το κόσμημα, όμως εκείνος αντέδρασε φωνάζοντας. Όπως είπε, χρειάστηκε να παρακολουθήσουν τρεις φορές το βίντεο από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας για να καταλάβουν ότι είχε καταπιεί το δαχτυλίδι, καθώς η κίνηση έγινε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Όταν ο ύποπτος αντιλήφθηκε ότι είχαν καταλάβει τι είχε συμβεί, ηρέμησε και τελικά επέστρεψε το κόσμημα. Αφού έβγαλε το δαχτυλίδι, απομακρύνθηκε από το κατάστημα με τη συνοδεία της ασφάλειας της Hatton Garden.

@thesun A crafty thief posing as a shopper swallowed a £35,000 ring at a jeweller’s in a bid to steal it, bosses say. Staff confronted him and he put his fingers down his throat, regurgitated the sparkler and gave it back. Tap on the link above for more. #Thief #Jewellery #Crime #Ring ♬ original sound – The Sun

Οι υπεύθυνοι του κοσμηματοπωλείου ανέφεραν ότι ενημέρωσαν την αστυνομία την ίδια ημέρα, χωρίς όμως να γνωρίζουν αν ο ύποπτος συνελήφθη. Οι ιδιοκτήτες του Elegance Jewellers, που λειτουργεί εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, εκτιμούν ότι επρόκειτο για επαγγελματία κλέφτη και θέλησαν να δημοσιοποιήσουν το περιστατικό για να προειδοποιήσουν άλλους επαγγελματίες του κλάδου. Όπως υποστηρίζουν, ο άνδρας είχε αποθηκευμένη στο κινητό του τηλέφωνο επαφή φίλου, ο οποίος ήταν έτοιμος να επικοινωνήσει με το κατάστημα και να ζητήσει να αφεθεί ελεύθερος.

iefimerida.gr