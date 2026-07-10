Στη δεύτερη φάση της ευρωπαϊκής επενδυτικής πρωτοβουλίας European Tech Champions Initiative συμμετέχει η Κύπρος, με στόχο την κινητοποίηση επενδύσεων ύψους 80 δισ. ευρώ για τη στήριξη περισσότερων από 1.500 ταχέως αναπτυσσόμενων ευρωπαϊκών εταιρειών τεχνολογίας.

Τη διακήρυξη στήριξης του ETCI 2.0 έχουν υπογράψει συνολικά 21 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων η Κύπρος και η Ελλάδα.

Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε την Παρασκευή στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο της συνεδρίασης του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ, από την πρόεδρο του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Νάντια Καλβίνιο.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν κράτη μέλη, θεσμικοί επενδυτές και διαχειριστές κεφαλαίων, με στόχο τη διεύρυνση της πρόσβασης καινοτόμων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε αναπτυξιακά κεφάλαια.

Κεφάλαια τουλάχιστον 15 δισ. ευρώ

Στη δεύτερη φάση του, το ETCI επιδιώκει να συγκεντρώσει κεφάλαια ύψους τουλάχιστον 15 δισ. ευρώ, ποσό περίπου τετραπλάσιο σε σχέση με το αρχικό ταμείο που δημιουργήθηκε το 2023.

Ο Όμιλος της ΕΤΕπ αναμένεται να συνεισφέρει έως 1,25 δισ. ευρώ από ίδιους πόρους.

Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να κινητοποιήσει συνολικά 80 δισ. ευρώ, διοχετεύοντας επενδύσεις σε περισσότερες από 1.500 ευρωπαϊκές εταιρείες τεχνολογίας με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Στόχος είναι οι επιχειρήσεις αυτές να αποκτήσουν πρόσβαση στα κεφάλαια που χρειάζονται για να επεκταθούν διεθνώς, χωρίς να μεταφέρουν τη βάση ή τις δραστηριότητές τους εκτός Ευρώπης.

Τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης

Το ETCI 2.0 βασίζεται στα αποτελέσματα της πρώτης φάσης της πρωτοβουλίας, η οποία στήριξε 15 μεγάλα επενδυτικά ταμεία.

Μέσα σε δύο χρόνια, η πρώτη φάση συνέβαλε επίσης στη δημιουργία 12 ευρωπαϊκών εταιρειών-unicorn, δηλαδή επιχειρήσεων με αποτίμηση άνω του 1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΤΕπ, τα αποτελέσματα αυτά αποτέλεσαν τη βάση για τη διεύρυνση και την ενίσχυση της πρωτοβουλίας.

Η δεύτερη φάση στοχεύει στον τετραπλασιασμό του συνολικού κεφαλαίου που θα κινητοποιηθεί, στην αύξηση του αριθμού των επενδυτικών ταμείων και στον τριπλασιασμό τόσο των μεγάλων funds όσο και του μέσου ύψους επένδυσης ανά εταιρεία.

Στήριξη και σε μεσαίου μεγέθους επενδυτικά ταμεία

Για πρώτη φορά, η πρωτοβουλία θα στηρίζει, πέραν των μεγάλων επενδυτικών ταμείων, και μεσαίου μεγέθους αναπτυξιακά funds με κεφάλαια άνω των 300 εκατ. ευρώ.

Ο συνολικός στόχος είναι η δημιουργία περισσότερων από 100 επενδυτικών ταμείων, εκ των οποίων έως 45 θα είναι μεγάλα funds.

Τα συγκεκριμένα ταμεία θα μπορούν να επενδύουν σε τεχνολογικές επιχειρήσεις, με το μέσο ύψος επένδυσης να ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ ανά εταιρεία.

Παράλληλα, δημιουργείται κοινή ευρωπαϊκή επενδυτική πλατφόρμα, η οποία θα διευκολύνει τη σύνδεση θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών με τεχνολογικά ταμεία σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η σύνδεση θα πραγματοποιείται και μέσω ειδικού ψηφιακού εργαλείου, με στόχο την ταχύτερη διοχέτευση κεφαλαίων σε επιχειρήσεις με προοπτικές ανάπτυξης.

Καλβίνιο: Να παραμένουν οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη

Η πρόεδρος του Ομίλου ΕΤΕπ, Νάντια Καλβίνιο, ανέφερε ότι η πρωτοβουλία επιδιώκει να εξοπλίσει τους Ευρωπαίους πρωτοπόρους της τεχνολογίας με τα αναγκαία κεφάλαια για την ανάπτυξή τους.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για αποφασιστικό βήμα ώστε οι καινοτόμες επιχειρήσεις που δημιουργούνται στην Ευρώπη να μπορούν να παραμένουν και να αναπτύσσονται σε αυτήν.

Η κ. Καλβίνιο τόνισε ότι η πρώτη φάση του προγράμματος απέδειξε πως η συνένωση δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη μεγάλων ευρωπαϊκών τεχνολογικών επιχειρήσεων.

Το ETCI 2.0 συντονίζεται επίσης με εθνικές πρωτοβουλίες, όπως το γερμανικό WIN και το γαλλικό Tibi, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρότερου και περισσότερο συνεκτικού ευρωπαϊκού επενδυτικού οικοσυστήματος.

Κεραυνός: Ενίσχυση της τεχνολογικής κυριαρχίας

Στην παρουσίαση της πρωτοβουλίας παρευρέθηκε ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, ο οποίος δήλωσε ότι η Κύπρος στηρίζει πλήρως το ETCI 2.0.

Ο κ. Κεραυνός χαρακτήρισε την πρωτοβουλία σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης.

Όπως ανέφερε, η συνένωση δημόσιων και ιδιωτικών πόρων θα επιτρέψει στις πλέον δυναμικές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τεχνολογίας να αναπτυχθούν και να επεκταθούν στις διεθνείς αγορές, διατηρώντας παράλληλα τη βάση τους στην Ευρώπη.

«Υποστηρίζουμε πλήρως αυτή τη συλλογική προσπάθεια για ισχυρότερες ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές, περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις και μεγαλύτερη στρατηγική ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε.

Η συμμετοχή της Κύπρου στη διακήρυξη επιβεβαιώνει, σύμφωνα με την κυπριακή πλευρά, τη δέσμευσή της στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής καινοτομίας και στη διευκόλυνση της πρόσβασης των τεχνολογικών επιχειρήσεων σε κεφάλαια ανάπτυξης.