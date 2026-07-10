Elite Sponsor στα 14α Invest Cyprus International Investment Awards

Η Eurobank συμμετείχε ως Elite Sponsor στα 14α Invest Cyprus International Investment Awards, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική στήριξή της σε έναν θεσμό που αναδεικνύει τη συμβολή των ξένων επενδύσεων στην οικονομική ανάπτυξη και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της Κύπρου.

Τα βραβεία διοργανώνονται ετησίως από τον Invest Cyprus σε συνεργασία με το περιοδικό GOLD, παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, και τιμούν διεθνείς επενδυτές και επιχειρήσεις που έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.

Εκ μέρους της Eurobank, ο Ανώτερος Γενικός Διευθυντής της Eurobank κ. Στέφανος Κασσιανίδης, απένειμε ένα από τα βραβεία της βραδιάς, υπογραμμίζοντας έμπρακτα τη δέσμευση του Ομίλου στην ενίσχυση της επενδυτικής δυναμικής της χώρας.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό GOLD, ο κ. Κασσιανίδης υπογράμμισε ότι η στήριξη της Eurobank στα Invest Cyprus International Investment Awards αντανακλά τη στρατηγική δέσμευση του Ομίλου για ενίσχυση της επενδυτικής ελκυστικότητας της Κύπρου και για ανάδειξη της χώρας ως περιφερειακού επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κέντρου.

«Οι ξένες άμεσες επενδύσεις αποτελούν θεμέλιο λίθο του οικονομικού μοντέλου της Κύπρου και πρωτοβουλίες που αναγνωρίζουν την αριστεία στον τομέα αυτό ενισχύουν τη διεθνή θέση της χώρας ως αξιόπιστου, ανταγωνιστικού και σύγχρονου επενδυτικού προορισμού. Η στήριξή μας ευθυγραμμίζεται με το όραμά μας για την Κύπρο ως κόμβο περιφερειακής επιχειρηματικής δραστηριότητας και διασυνοριακών επενδύσεων», είπε.

Όπως σημείωσε, η Κύπρος βρίσκεται σήμερα σε πλεονεκτική θέση για να προσελκύσει επενδύσεις σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως η τεχνολογία, οι ψηφιακές υπηρεσίες, , η διαχείριση περιουσίας, η ναυτιλία και οι επαγγελματικές υπηρεσίες, αξιοποιώντας το ισχυρό θεσμικό της πλαίσιο, το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και τη στρατηγική γεωγραφική της θέση.

Η Eurobank συνεχίζει να επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία, αναπτύσσοντας σύγχρονες τραπεζικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας νέας γενιάς πελατών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, ενισχύει τον ρόλο της Κύπρου ως επιχειρηματικό κόμβο μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και ταχέως αναπτυσσόμενων αγορών, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας, συμβάλλοντας στην προσέλκυση διεθνών επενδύσεων και επιχειρηματικών ευκαιριών στην περιοχή.