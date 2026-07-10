Έκπληξη αλλά και δυσφορία προκάλεσε στο Προεδρικό η απόφαση της πλειοψηφίας της Βουλής να απορρίψει το κυβερνητικό αίτημα για εξέταση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, της παράτασης στη λειτουργία του Υφυπουργείου Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Η πρώτη αντίδραση του ίδιου του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη καταδεικνύει και το βαθμό ενόχλησης που προκάλεσε η απόφαση, με τα πυρά να στρέφονται πρωτίστως προς την Πινδάρου και προσωπικά προς την Αννίτα Δημητρίου.

Κυβερνητικοί κύκλοι, με τους οποίους μίλησε το philenews, σημείωναν το γεγονός ότι η άποψη που εκφράστηκε κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια δεν μπορεί να σταθεί στη βάσανο της λογικής.

Εκφράζουν δε την απορία ως προς το τι θα είχαν να μελετήσουν τα κόμματα, υποδεικνύοντας πως αυτό που είχε ενώπιόν της η Βουλή ήταν η τροποποίηση της ημερομηνίας λήξης της θητείας της Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

Η απόφαση της Βουλής, με την οποία αρνήθηκε την εξέταση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, σημαίνει ότι τα καθήκοντα της Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων τερματίζονται τέλος Ιουλίου. Ως εκ τούτου, όταν θα επανέλθει η Βουλή μετά το δίμηνο των θερινών διακοπών, τον ερχόμενο Σεπτέμβρη, το ΥΦΕΘ δεν θα υφίσταται πλέον ως θεσμός και δεν θα υπάρχει αντικείμενο προς εξέταση.

Με φόντο τις Προεδρικές του 2028

Για την κυβέρνηση, η εξέλιξη αυτή δεν είναι άσχετη με τις κινήσεις της αντιπολίτευσης και κυρίως του Δημοκρατικού Συναγερμού, με φόντο τις Προεδρικές Εκλογές του 2028.

Μια παράμετρος αποτελεί το γεγονός ότι η Αννίτα Δημητρίου έχει ήδη ξεκινήσει τον δικό της προεκλογικό αγώνα για το 2028 και τη μάχη που έχει να δώσει και εσωκομματικά για το χρίσμα.

Την ίδια ώρα, η εξέλιξη με το θέμα του ΥΦΕΘ είναι και ένα δείγμα του τι έπεται στη συνέχεια στις σχέσεις κυβέρνησης και Βουλής. Πρόκειται για εξέλιξη η οποία σίγουρα θα προκαλέσει αρκετές πολιτικές αναταράξεις, αν ληφθούν υπόψη και τα σημαντικά θέματα που θα τεθούν από την κυβέρνηση ενώπιον του νομοθετικού σώματος.

Επιπρόσθετα, η σημερινή απόφαση δείχνει πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να υπολογίζει στη θετική ψήφο από τον ΔΗΣΥ ακόμα και σε ζητήματα για τα οποία υποτίθεται ότι υπάρχει ταυτότητα θέσεων.

Να σημειωθεί ότι σχεδόν ταυτόχρονα με τη συζήτηση στη Βουλή, ΔΗΣΥ και κυβέρνηση ήταν στην ίδια πλευρά, επικρίνοντας το ΑΚΕΛ για το περιεχόμενο ανακοίνωσής του σχετικά με το θέμα του ΝΑΤΟ.

Πυρά Χριστοδουλίδη κατά ηγεσιών ΔΗΣΥ–ΑΚΕΛ

Η δυσφορία του Προέδρου Χριστοδουλίδη για την απόφαση της Βουλής ήταν εμφανής στην πρώτη του αντίδραση, λίγες ώρες μετά την ψηφοφορία στο νομοθετικό σώμα. Θεωρεί υπεύθυνες τις ηγεσίες του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ, με τα πυρά του ΠτΔ να στρέφονται πρωτίστως προς την Πινδάρου.

Είπε ότι ο ίδιος ανέμενε από το ΑΚΕΛ «μια τέτοια συμπεριφορά, γιατί είναι γνωστά τα αντιευρωπαϊκά του αισθήματα. Δεν ανέμενα, όμως, από τον Δημοκρατικό Συναγερμό».

Στις δηλώσεις του, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε απογοήτευση γιατί οι συγκεκριμένες ηγεσίες επέλεξαν να καταψηφίσουν το αίτημα της κυβέρνησης, το οποίο έγινε «με αφορμή τις συζητήσεις που είναι σε εξέλιξη για να καταλήξουμε στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο».

Ο Πρόεδρος πρόσθεσε ότι το ΠΔΠ αφορά τους ευρωπαϊκούς πόρους που θα εξασφαλίσει η Κυπριακή Δημοκρατία από την ΕΕ τα επόμενα επτά χρόνια, «δηλαδή τα λεφτά που αξιοποιούμε στο Ταμείο Συνοχής για να γίνονται όλα αυτά τα έργα που βλέπουμε στις κοινότητες, στις πόλεις μας, στους δήμους μας, τα λεφτά που αφορούν τους αγρότες μας μέσα από την Κοινή Αγροτική Πολιτική, τους ευρωπαϊκούς πόρους που δίνονται για αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, τους ευρωπαϊκούς πόρους που αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια».

Απ’ εκεί και πέρα ο ΠτΔ διαμήνυσε ότι «η εκτελεστική εξουσία θα βρει τον τρόπο» για να ξεπεραστεί το πρόβλημα που προκύπτει με τη στάση της Βουλής. Για την κυβέρνησή του, όπως εξήγησε ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, «πάνω από όλα είναι η Κύπρος και τίποτε άλλο».

Πρόκειται για αναφορά που αφήνει αιχμές ως προς τις προθέσεις των άλλων κομμάτων, ενώ ο Πρόεδρος φρόντισε να ευχαριστήσει και τα κόμματα που συμπεριφέρθηκαν «υπεύθυνα και υπερψήφισαν την πρόταση της κυβέρνησης».

Η απόφαση της Βουλής

Η ολομέλεια της Βουλής απέρριψε το αίτημα της κυβέρνησης να εξεταστεί, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, το νομοσχέδιο για εξάμηνη παράταση της θητείας της Υφυπουργού για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένας Ραουνά, με αποτέλεσμα να μην προχωρήσει η άμεση συζήτησή του. Το αίτημα απορρίφθηκε με 34 ψήφους κατά και 17 υπέρ.

Κατά τη συζήτηση, οι βουλευτές που τάχθηκαν κατά του κατεπείγοντος υποστήριξαν ότι πρόκειται για ζήτημα που απαιτεί επαρκή μελέτη και δεν δικαιολογεί επίσπευση, ενώ όσοι το στήριξαν τόνισαν την ανάγκη διασφάλισης της συνέχειας της κυπριακής παρουσίας στην ευρωπαϊκή «Τρόικα» μετά την ολοκλήρωση της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.