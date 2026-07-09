Τη διαφωνία του με την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων να καταψηφίσει το αίτημα της εκτελεστικής εξουσίας για παράταση έξι μηνών στις υπηρεσίες της Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, εξέφρασε ο Νίκος Τορναρίτης.

Ο πρώην βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού και τέως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, έγραψε σε ανάρτηση του πως πρόκειται για μια λανθασμένη απόφαση, διατυπώνοντας τη θέση ότι η Βουλή θα πρέπει να επανεξετάσει άμεσα τη στάση της.

Σημειώνεται ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός καταψήφισε την πρόταση της Κυβέρνησης, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε νωρίτερα την απογοήτευση του από τα κόμματα που καταψήφισαν. Δήλωσε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι από το ΑΚΕΛ ήταν κάτι το οποίο ανέμενε να συμβεί, όχι όμως από τον Δημοκρατικό Συναγερμό.

Η ανάρτηση του Νίκου Τορναρίτη