Μήνυμα στο κινητό από άγνωστη γυναίκα έλαβε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, η οποία του ανέφερε πως κινδυνεύει η ζωή της από τον βίαιο, πρώην σύζυγό της.

Αυτό αποκάλυψε ο ίδιος ο Υπουργός ενώπιον της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών, η οποία συνεδριάζει εκτάκτως το πρωί της Δευτέρας, μετά τη νέα απόπειρα γυναικοκτονίας στη Λεμεσό.

Ο κ. Φυτιρής διαβεβαίωσε ότι κατέθεσε αμέσως την πληροφορία στην Αστυνομία, τονίζοντας ότι η πρόληψη της έμφυλης βίας αποτελεί έναν από τους κύριους άξονες του Υπουργείου του.

ΙΚ