Όταν γεννήθηκε ο γιος της, Άξιλ, δεν παρουσίαζε κάτι ασυνήθιστο και θεωρούνταν ένα φυσιολογικό μωρό. Ωστόσο, μέσα σε μόλις έξι μήνες αναπτύχθηκε με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς, φτάνοντας να ζυγίζει 16 κιλά.

Όταν η 37χρονη Τζέσικα Χάι γέννησε τον γιο της εκείνος ζύγιζε περίπου 3,3 κιλά. Μέσα σε μόλις λίγες εβδομάδες διπλασίασε το βάρος του και στους έξι μήνες είχε ήδη φτάσει τα 15 κιλά.

Τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η οικογένεια με ένα τόσο μεγάλο μωρό

Η οικογένεια αναγκάστηκε μάλιστα να παραγγείλει ειδικά κατασκευασμένη καλαθούνα, «ουσιαστικά στο μέγεθος ενός βρεφικού κρεβατιού», ώστε να μπορεί να χωράει άνετα ο Άξιλ. Οι γονείς του υποστηρίζουν επίσης πως η φροντίδα του έχει γίνει πλέον «δουλειά για δύο άτομα». «Ο Άξιλ δεν χωράει πλέον στο καρότσι ούτε στα παιδικά καρεκλάκια στα εστιατόρια. Δεν ξέρουμε καν τι θα κάνουμε με το παιδικό κάθισμα του αυτοκινήτου» λέει η μητέρα του.

Και συνεχίζει: «Ο παππούς του δεν μπορεί να τον βγάλει βόλτα, ούτε η θεία του. Χρειάζονται δύο άτομα για να τον δέσουν και να τον βγάλουν από οτιδήποτε χρησιμοποιούμε. Ο κόσμος με ρωτάει πώς καταφέρνω να τον κουβαλάω, κι εγώ απαντώ: ‘Με ελπίδα και προσευχή’».

Ένα άλλο ζήτημα που αντιμετωπίζει η μητέρα του είναι τα ρούχα του. «Δεν αντιμετωπίζουμε οικονομικά προβλήματα, αλλά μέσα σε μόλις 8 μήνες χρειάστηκε να αγοράσουμε όλα όσα χρειάζεται ένα νεογέννητο και στη συνέχεια όλα όσα χρειάζεται ένα νήπιο».

Η Τζέσικα και ο 43χρονος σύζυγός της, Τζέιντ, έχουν συνολικά τέσσερα παιδιά: Τον 17χρονο Σεθ, τη 12χρονη Πάιπερ, τον 5χρονο Φοίνιξ και τον 8 μηνών Άξιλ. Κανένα από τα άλλα τρία παιδιά της οικογένειας δεν αναπτύχθηκε με τόσο γρήγορους ρυθμούς και, όπως λέει η Τζέσικα, κάθε μέρα αποτελεί μια νέα εμπειρία.

Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι γονείς του, παρόλο που ο Άξιλ δεν περπατάει ακόμα, είναι η αγορά παπουτσιών, καθώς τα πέλματά του είναι ήδη υπερβολικά φαρδιά για οποιοδήποτε βρεφικό υπόδημα.

Η Τζέσικα λέει επίσης πως το μέγεθος του γιου της τραβάει συνεχώς την προσοχή του κόσμου ενώ στο διαδίκτυο κάποιοι ισχυρίζονται πως πάσχει από μεταβολικό πρόβλημα ή ότι «του δίνω υπερβολική ποσότητα φαγητού. Άλλοι πιστεύουν ότι επίτηδες τον κάνω παχύσαρκο, ενώ στην πραγματικότητα είναι απολύτως υγιής».

«Για εμάς δεν είναι το ‘γιγάντιο μωρό του διαδικτύου»

Αν και κανείς δεν γνωρίζει πόσο ακόμη θα μεγαλώσει, η Τζέσικα τονίζει ότι το μόνο που έχει σημασία για την ίδια είναι τα παιδιά της να είναι υγιή. «Προσευχόμουν να αποκτήσω υγιή παιδιά και έχω την ευλογία να έχω τέσσερα. Η μεγαλύτερη ευχή μου για τον Άξιλ είναι να μεγαλώσει και να γίνει ένας ευγενικός άνθρωπος με αυτοπεποίθηση. Μας δόθηκε μια σπάνια ευκαιρία να μοιραστούμε την ιστορία της οικογένειάς μας και το ξεχωριστό ταξίδι της ανάπτυξης του Άξιλ με ανθρώπους σε όλο τον κόσμο».

Και συνεχίζει: «Έχει υποστηρικτές από την Ινδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες και είμαστε πραγματικά ευγνώμονες για την καλοσύνη που έχουμε εισπράξει. Για εμάς δεν είναι ‘το γιγάντιο μωρό του διαδικτύου’. Είναι απλώς ο γιος μας».

iefimerida.gr