Βίντεο που κόβει την ανάσα έχει δει το φως της δημοσιότητας από το εσωτερικό υδροπλάνου που έκανε «βαριά» προσθαλάσσωση στον East River της Νέας Υόρκης, καταλήγοντας ημιβυθισμένο.

Στο βίντεο ακούγεται, μεταξύ άλλων, ένας δυνατός κρότος από τη στιγμή που το υδροπλάνο αγγίζει για πρώτη φορά την επιφάνεια του ποταμού, με τους επιβάτες να είναι σε εμφανή αγωνία.

Με το αεροπλάνο να χτυπιέται στα κύματα, κάποιοι από τους επιβάτες ακούγονται να φωνάζουν «Θεέ μου, Θεέ μου».

NEW FOOTAGE: Passenger video captures the moment a plane makes a hard landing in New York City’s East River. pic.twitter.com/W9QGBLhnN3 — Breaking911 (@Breaking911) July 5, 2026

Από την πλευρά τους οι πιλότοι έδωσαν οδηγίες στους επιβάτες να παραμείνουν ήρεμοι και να έχουν τα σωσίβια κοντά τους.

Ανάμεσα στους επιβάτες ήταν η 16χρονη Κλόε Τοντ, η οποία επέστρεφε με την οικογένειά της από ένα ταξίδι για πάρτι γενεθλίων. «Ήταν ένα ατύχημα, πολύ άσχημο», είπε, προσθέτοντας ότι η γιαγιά της, Άντα, τραντάχτηκε από την πρόσκρουση. «Δεν αισθάνεται πραγματικά καλά – τα πλευρά της, η πλάτη της, το κεφάλι της. Είναι όλα πρησμένα. Είναι όλα πολύ άσχημα» είπε η 16χρονη κάνοντας λόγο για «τραυματική» εμπειρία.

WATCH: Video captures moment seaplane crashes in the East River near a marina in New York City https://t.co/6E0oCyqybF pic.twitter.com/0KPAeqHOaK July 5, 2026

Η πτήση εκτελέστηκε από την Acadian Seaplanes μέσω της Blade Air, η οποία απέδωσε την ανώμαλη προσγείωση στα ταραγμένα νερά από την καταιγίδα το βράδυ του Σαββάτου και τα διερχόμενα σκάφη.

protothema.gr