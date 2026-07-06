Αποφασισμένη να προχωρήσει χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις εμφανίζεται η Λευκωσία, κλείνοντας τα αυτιά της στις έντονες επικρίσεις των τελευταίων 24ώρων σε σχέση με τον διορισμό της πενταμελούς ομάδας ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για τη διερεύνηση των ευρημάτων της Έκθεσης της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς που αφορούν την υπόθεση «Κράτος Μαφία».

Μετά το μπαράζ αντιδράσεων και την παραίτηση του Χρίστου Μυλωνόπουλου, το Υπουργικό Συμβούλιο θα επικυρώσει την προσεχή Τετάρτη τον διορισμό του Ελλαδίτη νομικού Ηλία Αναγνωστόπουλου, συμπληρώνοντας την πενταμελή ομάδα που αναλαμβάνει το βάρος της ποινικής διερεύνησης.

Παρά τη θύελλα αντιδράσεων και τα πυρά της αντιπολίτευσης περί νέου φιάσκου και πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων, η κυβέρνηση διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι δεν κάνει βήμα πίσω. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η σύνθεση της πενταμελούς ομάδας των ποινικών ανακριτών θεωρείται οριστική και δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα ως προς τον σχεδιασμό, από τη στιγμή που κρίνεται ότι δεν τίθεται θέμα σύγκρουσης συμφέροντος.

Επομένως, το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του την ερχόμενη Τετάρτη, αναμένεται να επικυρώσει το όνομα του Ηλία Αναγνωστόπουλου ως αντικαταστάτη του παραιτηθέντος κ. Μυλωνόπουλου. Αμέσως μετά, η απόφαση θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ανοίγοντας και τυπικά τον δρόμο για τη μεγάλη πλέον ποινική έρευνα.

Το χρονικό πλαίσιο είναι εξαιρετικά πιεστικό και οι διαδικασίες τρέχουν με ρυθμούς εξπρές. Εντός της εβδομάδας, οι δύο Ελλαδίτες ανακριτές, ο επικεφαλής της ομάδας Βασίλειος Σκουρή, και ο κ. Αναγνωστόπουλος, αναμένονται στην Κύπρο για να πιάσουν αμέσως δουλειά.

Αναμένεται να γίνει η πρώτη κοινή συνεδρίαση, με τους δύο εξ Ελλάδος νομικούς να συναντηθούν με τους τρεις Κύπριους ποινικούς ανακριτές (Σωτήρη Λιασίδη, Νικόλα Κουρσάρη, Δημήτρη Τσολακίδη) που συμπληρώνουν την ομάδα, προκειμένου να γνωριστούν και να συντονιστούν.

Στη συνάντηση αυτή θα τεθούν οι βάσεις και οι κανόνες με τους οποίους θα κινηθεί η ομάδα, με συγκεκριμένους όρους εντολής.

Στους ανακριτές θα διαβιβαστεί σε ηλεκτρονική μορφή το πλήρες πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς, καθώς και ο τεράστιος όγκος των 3.000 σελίδων που περιλαμβάνει όλες τις καταθέσεις και τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ερευνητές.

Σε αυτό το πρώτο στάδιο, η ομάδα θα επικεντρωθεί στη λεπτομερή μελέτη του υλικού, ώστε να σχεδιαστεί ο τελικός οδικός χάρτης που θα οδηγήσει στην έναρξη των ποινικών ανακρίσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η ανάγκη αντικατάστασης προέκυψε μετά την παραίτηση του Χρίστου Μυλωνόπουλου την περασμένη Παρασκευή.

Ο κ. Μυλωνόπουλος είχε γνωστοποιήσει τη σχέση του με την πολύκροτη υπόθεση Focus, καθώς το 2016 είχε εκπροσωπήσει τον εμπλεκόμενο επιχειρηματία Μιχάλη Ζολώτα.

Αν και ο ίδιος είχε δηλώσει αρχικά πως θα απείχε από το συγκεκριμένο κομμάτι της έρευνας, η νομική και πολιτική πίεση διογκώθηκε. Κρίθηκε τελικά ότι η απλή αποχή δεν ήταν αρκετή και, προ του ορατού κινδύνου να «μολυνθεί» ή να αμφισβητηθεί το κύρος ολόκληρης της ποινικής έρευνας, ο κ. Μυλωνόπουλος επέλεξε την οδό της παραίτησης.

Η επιλογή του Ηλία Αναγνωστόπουλου δεν έμεινε στο απυρόβλητο, καθώς το όνομά του συνδέθηκε αμέσως από την αντιπολίτευση και μερίδα των ΜΜΕ με μεγάλες υποθέσεις του παρελθόντος, όπως η εκπροσώπηση του Ταλ Ντίλιαν της WiSpear, αλλά και παλαιότερες υποθέσεις όπως του Μπόμπολα για τα ΧΥΤΑ και του Μιχαηλίδη στην υπόθεση Τζοχατζόπουλου για τα εξοπλιστικά.

Κυβερνητικές πηγές, ωστόσο, υπογραμμίζουν τη δυσκολία εξεύρεσης νομικών αυτού του βεληνεκούς, αποκαλύπτοντας πως χρειάστηκε να εισπράξουν περίπου 50 αρνητικές απαντήσεις από άλλους νομικούς μέχρι να καταλήξουν στο σχήμα.

Η θέση του Προεδρικού παραμένει ξεκάθαρη πως οι συγκεκριμένοι δικηγόροι επιλέχθηκαν για το βαρύ επιστημονικό τους εκτόπισμα και η κυβέρνηση προχωρά κανονικά με την ομάδα των πέντε, με στόχο τη θωράκιση της διαδικασίας και την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης «Κράτος Μαφία».