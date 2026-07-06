Με μικρές μεταβολές κινήθηκαν οι ευρωπαϊκές αγορές τη Δευτέρα, μετά την ισχυρή άνοδο της προηγούμενης εβδομάδας, με το ενδιαφέρον των επενδυτών να στρέφεται στις εταιρικές συμφωνίες και κυρίως στην πρόταση εξαγοράς της easyJet.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείτο οριακά υψηλότερα, στις 652,83 μονάδες, μετά την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τα μέσα Μαΐου.

Στη Γερμανία, ο DAX ενισχυόταν κατά 0,06%, ενώ ο CAC 40 στη Γαλλία σημείωνε άνοδο 0,21%. Κέρδη κατέγραφε και ο FTSE 100 στο Λονδίνο, ενώ μικρή υποχώρηση παρουσίαζε ο ισπανικός IBEX 35.

Η easyJet στο επίκεντρο

Η μετοχή της easyJet σημείωνε άνοδο περίπου 11%, μετά την κατ’ αρχήν συμφωνία της εταιρείας με την αμερικανική επενδυτική Castlelake για βελτιωμένη προσφορά εξαγοράς.

Η πρόταση, ύψους 690 πενών ανά μετοχή, αποτιμά τη βρετανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους σε έως £5,5 δισ. Η συμφωνία δεν είναι ακόμη οριστική και η Castlelake έχει προθεσμία έως τις 3 Αυγούστου για να καταθέσει δεσμευτική πρόταση.

Ο κλάδος ταξιδιών και αναψυχής ήταν μεταξύ των κερδισμένων της συνεδρίασης, καταγράφοντας άνοδο περίπου 1%.

Πετρέλαιο και Μέση Ανατολή

Το επενδυτικό κλίμα εξακολουθεί να στηρίζεται από την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και τη μείωση των τιμών πετρελαίου προς τα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση.

Ωστόσο, οι αγορές παραμένουν προσεκτικές, καθώς δεν έχει καταγραφεί ουσιαστική πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις αναμένεται να συνεχίσουν να επηρεάζουν τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου.

Κινήσεις σε Thales και Ferrari

Η Thales υποχωρούσε κατά περίπου 1,4%, μετά την ανακοίνωση συμφωνίας για την απόκτηση του ποσοστού της οικογένειας Gorgé στην Exail Technologies, ενόψει δημόσιας πρότασης για τις υπόλοιπες μετοχές της εταιρείας τεχνολογίας μη επανδρωμένων συστημάτων.

Αντίθετα, η Ferrari ενισχυόταν περίπου 2%, μετά την παρουσίαση της περιορισμένης παραγωγής 12Cilindri Manuale. Το μοντέλο διαθέτει σύστημα «Manuale by Wire», το οποίο προσομοιώνει εμπειρία χειροκίνητης οδήγησης, διατηρώντας τεχνολογία αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη.

Capital.gr