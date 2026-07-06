Η Νορβηγία δεν αποτελεί παραδοσιακή ευρωπαϊκή δύναμη στο ποδόσφαιρο. Συμμετέχει σε Μουντιάλ μόλις για τέταρτη φορά στην ιστορία της, ενώ η τελευταία της παρουσία ήταν στα γήπεδα της Γαλλίας το 1998, όταν έφτασε μέχρι τη φάση των «16» και αποκλείστηκε από την Ιταλία. Τώρα, με τους Ιταλούς απόντες, ετοιμάζεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά σε προημιτελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η ιστορία δεν γράφεται τυχαία. Η χώρα της Σκανδιναβίας έχει την καλύτερη φουρνιά που είχε ποτέ με τον Έρλινγκ Χάαλαντ στην αιχμή του δόρατος, τον μάεστρο Μάρτιν Όντεγκααρντ, αλλά και τους Αλεξάντερ Σόρλοθ και Πάτρικ Μπεργκ. Ο σέντερ φορ της Μάντσεστερ Σίτι αρκεί για να κάνει τους Νορβηγούς να πιστέψουν πως… κάτι μπορούν να κάνουν και ο ίδιος μπορεί να υπερηφανεύεται πως ήδη έχει γράψει ιστορία με το εθνόσημο στο στήθος του.

Αν πριν κάμποσα χρόνια κάποιος έλεγε πως η Νορβηγία θα απέκλειε την Βραζιλία στη φάση των «16» ενός Μουντιάλ και αυτό δεν θα ήταν καν… έκπληξη, μάλλον θα τον περνούσαν για τρελό. Αυτό που έγινε όμως χθες βράδυ στη Νέα Υόρκη όμως έβγαλε νόημα ποδοσφαιρικά. Με δύο γκολ του Χάαλαντ η Νορβηγία επικράτησε 2-1 της Βραζιλίας που μείωσε στις καθυστερήσεις με πέναλτι του Νεϊμάρ.

Φυσικά ακολούθησαν μοναδικές στιγμές, τόσο στο γήπεδο του Νιού Τζέρσεϊ, όσο και στο Όσλο με τον κόσμο να βγαίνει ξανά στους δρόμους και να πανηγυρίζει, όπως έκανε και μετά την πρόκριση επί της Ολλανδίας στην προηγούμενη φάση της διοργάνωσης.



Το «Ro» με ηγέτη τον Χάαλαντ

Αφού πρώτα «καθάρισε» τη Βραζιλία με δύο δικά του γκολ στη νίκη της Νορβηγίας με 2-1, ο Έρλινγκ Χάαλαντ πήρε και το ρόλο του… τυμπανιστή από τον αρχηγό Μάρτιν Όντεγκααρντ, για να δώσει το σύνθημα για τον θρυλικό πια, πανηγυρισμό των συμπατριωτών του στο Μουντιάλ.

Τόσο οι συμπαίκτες του μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όσο και οι οπαδοί στις κερκίδες έκαναν… κωπηλασία σαν άλλοι «Βίκινγκς» και πανηγύρισαν με την ψυχή τους, την πρώτη πρόκριση της εθνικής τους ομάδας στα προημιτελικά του Μουντιάλ. Ο Χάαλαντ είναι πια πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με επτά γκολ, μαζί με Εμπαπέ και Μέσι.

Η αγκαλιά της πριγκίπισσας Ίνγκριντ με τον Χάαλαντ

Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας, Ίνγκριντ Αλεξάνδρα αγκάλιασε τον Έρλινγκ Χάαλαντ αμέσως μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο από τη Νορβηγία, μια σκηνή που διαδόθηκε γρήγορα στα κοινωνικά δίκτυα το βράδυ της Κυριακής. Η μελλοντική βασίλισσα της Νορβηγίας και ο αδελφός της, ο πρίγκιπας Σβέρε Μάγκνους, παρακολούθησαν την ομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά, και η παρουσία τους στο MetLife Stadium της Νεας Υόρκης συνδυάστηκε με ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα στην ιστορία του νορβηγικού ποδοσφαίρου.

Η 22χρονη πριγκίπισσα και ο 20χρονος αδελφός της φορούσαν κασκόλ της Νορβηγίας πάνω από τα επίσημα ρούχα τους, καθώς παρακολουθούσαν τον Χάαλαντ να στέλνει τη Βραζιλία σπίτι με δύο γκολ. Τα αδέλφια αποτελούν σταθερή παρουσία στους αγώνες της Νορβηγίας από τη φάση των ομίλων, συμπεριλαμβανομένης της νίκης επί της Σενεγάλης στις 22 Ιουνίου. Η παρουσία της Ίνγκριντ Αλεξάνδρα σε εκείνο τον αγώνα ήταν στην πραγματικότητα μια δική της τελευταία στιγμή αντικατάσταση. Ο πατέρας της, ο πρίγκιπας Χάακον, είχε αρχικά προγραμματίσει να παρευρεθεί μαζί με τον Σβέρε Μάγκνους, πριν αποσυρθεί λόγω ενός οικογενειακού προβλήματος υγείας, και η Ίνγκριντ συνόδευσε τον αδελφό της στη θέση του.

🇳🇴 Norway's future queen, Princess Ingrid Alexandra, met the national team after their historic win over Brazil.



A royal seal of approval.



Writer: Daniyalpic.twitter.com/6XW1kR3YQ7 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 6, 2026

Οι αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα επικεντρώθηκαν σε μεγάλο βαθμό στην πρωτοτυπία της συνάντησης ενός μέλους της βασιλικής οικογένειας με έναν από τους μεγαλύτερους αστέρες του ποδοσφαίρου στον κόσμο. Ένας άλλος συνόψισε την ευρύτερη πορεία του Χάαλαντ στο τουρνουά: «Ο Χάαλαντ συναντά τώρα άνετα μέλη της βασιλικής οικογένειας, τρελό». Ένας τρίτος οπαδός επικεντρώθηκε στο συναίσθημα της ίδιας της σκηνής: «Η ευτυχία είναι ξεκάθαρα ορατή στα πρόσωπά τους».

Πάνω από 100.000 κόσμου στους δρόμους

Πάνω από 100.000 άνθρωποι γιορτάζουν στους δρόμους του Όσλου μετά την επική πρόκριση της Νορβηγίας κόντρα στην Βραζιλία. Υπήρχαν μεγάλες ουρές από όλες τις πλευρές για να μπουν στην πλατεία του Δημαρχείου, η οποία ετοιμάστηκε την τελευταία στιγμή για τη γιορτή του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύμφωνα με την παράδοση, χιλιάδες άνθρωποι είχαν συρρέει στο «Spikersuppa» του Όσλο με την ελπίδα να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Μερικοί ήταν ακόμα και 13 (!) ώρες πριν την έναρξη της αναμέτρησης σε θέση στην ουρά για να μπουν στον ειδικό χώρο.

«Ο Έρλινγκ ήταν αυτός που το είπε τελευταία φορά, ότι η Νορβηγία έχει αλλάξει για πάντα. Τώρα θα ακολουθήσει ακόμα μια εβδομάδα γιορτών. Μετά θα έχουμε τον αγώνα του Σαββάτου. Γι’ αυτό και ανησυχώ για την υγεία του κόσμου», δήλωσε ο προπονητής της εθνικής ομάδας Στάλε Σολμπάκεν.

Δείτε βίντεο από τους πανηγυρισμούς στο Όσλο:

Thousands of Norwegians are outside the Royal Palace in Oslo, where it's currently 1:15 AM, after their historic win vs. Brazil 🤯🇳🇴pic.twitter.com/LWItzF2g4E — Men in Blazers (@MenInBlazers) July 5, 2026

"Oslo":

Por los festejos en Noruega tras la victoria de su Selección ante Brasil pic.twitter.com/5R2klOX1my — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 6, 2026

World Cup 2026: Thousands take to the streets of Oslo to celebrate Norway's sensational win over Brazil

Video: NRK https://t.co/SXXvyawoZz pic.twitter.com/rGllNqQVIr — Nordic News (@Nordic_News) July 5, 2026

🇳🇴 Oslo is rocking! Streets packed, fans singing, flares blazing, and history being celebrated as Norway reaches the World Cup quarter-finals for the first time ever. What a night for Norwegian football! 🎉🔥@Tunnykvng @Emmanuel_Tips #BelongWithMSport#MSportWorldCup2026 pic.twitter.com/al7J7upSGC — Nosacamid (@NOSACAMID) July 6, 2026

https://x.com/HeleneTveit1/status/2073891997560045777?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2073891997560045777%7Ctwgr%5Ea5bb502944277fd15ead0b8dbcde4194efc2669c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.protothema.gr%2Fsports%2Farticle%2F1846176%2Fistorikes-stigmes-norvigous-moudial-agalia-prigipissas-ingrid-haalad-sta-apodutiria-kai-100000-kosmou-stous-dromous%2F

Generational night in Oslo now pic.twitter.com/j7C5S2NM8w — N 🇸🇪 – 🇺🇦🍉 (@BumbacComeback) July 5, 2026

https://x.com/HeleneTveit1/status/2073891997560045777?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2073891997560045777%7Ctwgr%5Ea5bb502944277fd15ead0b8dbcde4194efc2669c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.protothema.gr%2Fsports%2Farticle%2F1846176%2Fistorikes-stigmes-norvigous-moudial-agalia-prigipissas-ingrid-haalad-sta-apodutiria-kai-100000-kosmou-stous-dromous%2F

🇳🇴 ⚽️ Oslo in post‑midnight celebrations after Haaland’s two goals propel Norway into the World Cup quarterfinals. pic.twitter.com/xLJShMNT53 — Blerim Vela (@Blerim_Vela) July 5, 2026

the vibes in oslo tonight 🇳🇴🇳🇴🇳🇴🇳🇴🇳🇴 pic.twitter.com/AXa0nR88TK — may ♡ 🇳🇴 (@arisvideodiary) July 5, 2026

Incredible scenes in Oslo as ~100,000 people gathered in the streets to celebrate Norway’s win 🇳🇴



England next, let’s go! pic.twitter.com/FlrxT82Ovw — Therese 🇳🇴 (@ThereseUTD) July 6, 2026

Norway rowing to the quarter final on the celebration wave in Oslo pic.twitter.com/V6J2G1AXE8 — Tjalve Aarflot 🇺🇦 (@tjalve) July 6, 2026

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Μέτε Μάριτ μετά τη μεταμόσχευση πνεύμονα

Τη Δευτέρα το πρωί, το Παλάτι δημοσίευσε φωτογραφία του ζεύγους των πριγκίπων που παρακολουθούν το Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι η πρώτη φορά που δημοσιεύεται φωτογραφία της Μέττε-Μαρίτ μετά τη μεταμόσχευση πνεύμονα.

Φορώντας κασκόλ και με νορβηγικές σημαίες στο περβάζι του παραθύρου, το ζεύγος παρακολούθησε τον αγώνα της Νορβηγίας εναντίον της Βραζιλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο από το Παλάτι. Αργότερα το βράδυ, ο πρίγκιπας βγήκε στην πλατεία του παλατιού και αναμίχθηκε με το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί εκεί.

Όπως γράφουν στη Νορβηγία, αυτό δεν σημαίνει ότι η Μέττε-Μαρίτ έχει πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. «Προς το παρόν, δεν έχει πάρει εξιτήριο», δηλώνει η σύμβουλος επικοινωνίας του Βασιλικού Οίκου, Λιβ Ανέτ Λουάνε.

Το βασιλικό ζεύγος παρακολούθησε τον αγώνα από το Μάγκεροϊ, ενώ η πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα και ο πρίγκιπας Σβέρε Μάγκνους βρίσκονταν στο γήπεδο στις ΗΠΑ.

La princesa Mette-Marit reaparece por primera vez desde su trasplante de pulmón, al que se sometió debido a la fibrosis pulmonar que padece desde 2018. “¡Ayer fue una noche histórica!”, tras la victoria de Noruega sobre Brasil en el Mundial 2026 // Imagen: Casa Real. pic.twitter.com/LcIaCduCJC — Jose Moreno (@Josemn1_) July 6, 2026

🇳🇴 From the Royal Palace to Mågerø to the United States, Norway's royals were rooting for the national team during their historic 2–1 victory over Brazil.



📸 The Royal Court pic.twitter.com/FjI9LBXmuo — Jordan (@JordanNelson64) July 6, 2026

protothema.gr