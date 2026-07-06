Σήμερα γύρω στις 9 το πρωί, λήφθηκε πληροφορία στο ΤΑΕ Λάρνακας για απόπειρα ληστείας σε χρυσοχοείο στη Λάρνακα και συγκεκριμένα στην περιοχή Δροσιάς.

Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστος ο οποίος φορούσε μαύρη φανέλα με μακριά μανίκια και γιλέκο εταιρίας διανομής φαγητού και έφερε μαύρο κράνος μοτοσικλέτας πλήρους κάλυψης προσώπου, εισήλθε σε χρυσοχοείο προτάσσοντας πιστόλι εναντίον του 73 χρόνου ιδιοκτήτη.

Ο ιδιοκτήτης αντέδρασε, με αποτέλεσμα αυτός να τον κτυπήσει στο κεφάλι με το πιστόλι προκαλώντας του θλαστικό τραύμα, ωστόσο ο ιδιοκτήτης κατάφερε να τον απωθήσει εκτός τους καταστήματος.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή με όχημα που τον περίμενε εκτός του καταστήματος, το οποίο από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις φαίνεται να οδηγούσε άλλο άγνωστο πρόσωπο πιθανόν αλλοδαπός.

Διενεργήθηκαν εξετάσεις στη σκηνή, ενώ το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου έγινε συρραφή στο τραύμα του και αναμένεται να απολυθεί.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.