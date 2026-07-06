Συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση, σήμερα τα ξημερώματα, δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, τρία πρόσωπα ηλικίας 18 ετών.

Οι τρεις συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων, σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης που συνέβη χθες στην επαρχία Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, πρόκειται για αλλοδαπούς.

Οι τρεις ύποπτοι θα παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου η ώρα 12 το μεσημέρι για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.

Υπενθυμίζεται πως μέλη της αστυνομίας γύρω στις 6π.μ., χθες, μετά από σχετική πληροφορία, εντόπισαν τον 47χρονο Τουρκοκύπριο τραυματισμένο, σε δρόμο της Αγίας Νάπας.

Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει εγκεφαλική αιμορραγία και κάταγμα βάσης κρανίου. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του, διασωληνώθηκε και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας του, κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς ως σοβαρή, αλλά σταθερή.

Από τις αστυνομικές εξετάσεις εξασφαλίστηκε μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία ο 47χρονος φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ομάδα άγνωστων προσώπων στην οδό Αγίας Μαύρης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.