Στο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον, η βιωσιμότητα ή αειφόρος ανάπτυξη δεν αποτελεί πλέον μια εθελοντική πρωτοβουλία ή κανονιστική υποχρέωση, αλλά επαναπροσδιορίζεται και εξελίσσεται σε καθοριστικό και στρατηγικό παράγοντα ανθεκτικότητας, ανταγωνιστικότητας και μακροπρόθεσμης αξίας. Κάλια Μάρκου Director Advisory Services

Η βιωσιμότητα, μέσα από τα κριτήρια Environmental, Social and Governance (ESG), συνοψίζει τρεις κρίσιμες διαστάσεις: τον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση επηρεάζει και προστατεύει το περιβάλλον, τη στάση της απέναντι στους ανθρώπους και την κοινωνία, και την ποιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης με την οποία λαμβάνει αποφάσεις, διαχειρίζεται ευκαιρίες και κινδύνους και λογοδοτεί.

Στην ουσία, η βιωσιμότητα αποτυπώνει την ικανότητα μιας επιχείρησης να λειτουργεί υπεύθυνα και να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για τους όλους τους stakeholders της, επενδυτές, εργαζομένους, πελάτες, συνεργάτες, κοινωνία και περιβάλλον.

Σε ένα τέτοιο εξελισσόμενο περιβάλλον, όπου οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις συνυπάρχουν, αποστολή μας ως BDO στην Κύπρο είναι να προάγουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα και την εξέλιξη των κυπριακών επιχειρήσεων.

BDO Global Survey

Σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα της BDO Global Sustainability, το 87% των επιχειρήσεων θεωρεί τη βιωσιμότητα σημαντική για τη στρατηγική τους, ενώ το 83% αναγνωρίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από την εφαρμογή της. Ωστόσο, στην Ευρώπη, μόλις το 25% δηλώνει ότι διαθέτει ώριμο πρόγραμμα βιωσιμότητας.

Παρά την απλοποίηση της εφαρμογής της Οδηγίας CSRD, το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο ενισχύει δυναμικά τη διαφάνεια, την καταπολέμηση του greenwashing και την υιοθέτηση κοινών προτύπων αναφοράς. Ακόμη και εταιρείες που δεν υπόκεινται άμεσα σε υποχρεώσεις γνωστοποίησης επηρεάζονται έμμεσα μέσω τραπεζών, επενδυτών, πελατών, της εφοδιαστικής τους αλυσίδας και συνεργασιών με μεγάλους ευρωπαϊκούς ομίλους.

Γιατί το ESG δημιουργεί αξία

Η αξία του ESG δεν περιορίζεται στη συμμόρφωση. Οι επιχειρήσεις που ενσωματώνουν ουσιαστικά τη βιωσιμότητα στη στρατηγική τους μπορούν να εξασφαλίσουν καλύτερη και ευνοϊκότερη πρόσβαση σε κεφάλαια καθώς οι τράπεζες και οι επενδυτές εφαρμόζουν πλέον ESG κριτήρια στις αποφάσεις τους. Μπορούν, επίσης, να ενισχύσουν την εταιρική φήμη, να αναπτύξουν νέες εργασίες, να καινοτομήσουν, να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα κινδύνους και την κλιματική ανθεκτικότητα, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας ή να μειώσουν λειτουργικά κόστη, μέσω βελτιστοποίησης πόρων και ενέργειας.

Εξίσου σημαντικό να προσελκύσουν νέα ταλέντα και να διασφαλίσουν την ευημερία των εργαζόμενων τους και της κοινωνίας γενικότερα.

Κυπριακές επιχειρήσεις: Ευκαιρίες και προκλήσεις

Οι κυπριακές επιχειρήσεις βρίσκονται σε φάση μετάβασης. Οι μεγαλύτεροι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε ρυθμιζόμενες αγορές όπως ο χρηματοοικονομικός τομέας ή το διεθνές εμπόριο έχουν ήδη κάνει σημαντικά βήματα. Ωστόσο, οι πιο πολλές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν εν μέρει τις ευκαιρίες και τη σημασία του ESG χωρίς να έχουν ακόμη αναπτύξει δομημένη στρατηγική.

Οι κρίσιμοι τομείς της κυπριακής οικονομίας βιώνουν ήδη αυτή τη μετάβαση. Στον τουρισμό, οι ταξιδιώτες, οι tour operators και οι πλατφόρμες κρατήσεων δίνουν αυξανόμενη βαρύτητα σε κριτήρια βιωσιμότητας. Η Κύπρος έχει ευκαιρία να αναβαθμίσει το τουριστικό της προϊόν ως υπεύθυνος μεσογειακός προορισμός.

Στον χρηματοοικονομικό τομέα, οι τράπεζες ενσωματώνουν ESG κριτήρια στις δανειοδοτήσεις και προωθούν πράσινες χρηματοδοτήσεις. Με την εμπλοκή του Συνδέσμου Τραπεζών και της Artemis Credit Bureau, προωθούν ένα κοινό εργαλείο (Synesgy) για ESG βαθμολόγηση πελατών. Το SFDR απαιτεί από τους Διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων (UCITS, AIFMs) να ενσωματώνουν κριτήρια και κινδύνους βιωσιμότητας (ESG) στις επενδυτικές τους αποφάσεις.

Στον κατασκευαστικό και κτηματομεσιτικό τομέα, αυξάνεται η ζήτηση για πράσινα πιστοποιημένα έργα, ενεργειακή απόδοση, υπεύθυνη χρήση υλικών και πρακτικές κυκλικής οικονομίας. Στο εμπόριο και στις υπηρεσίες, η διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα, η διαχείριση προσωπικού, η προστασία δεδομένων, η σήμανση προϊόντων και η περιβαλλοντική επίδοση είναι πλέον μη διαπραγματεύσιμες επιχειρηματικές προτεραιότητες. Στην υγεία και στις επαγγελματικές υπηρεσίες, οι απαιτήσεις κοινωνικής υπευθυνότητας, ισότητας, ποιότητας και λειτουργικής ανθεκτικότητας ενισχύονται συνεχώς.

Οι βασικές όμως προκλήσεις παραμένουν κοινές: η περιορισμένη κουλτούρα βιωσιμότητας, η έλλειψη εξειδικευμένης γνώσης, η απουσία μετρήσιμων ESG δεδομένων, οι περιορισμένοι πόροι και η λανθασμένη αντίληψη ότι το ESG αποτελεί μόνο κόστος συμμόρφωσης.

Πώς βοηθά η BDO Cyprus — People Helping People

Στη BDO Cyprus, με γνώμονα τη φιλοσοφία μας «People helping people», προσεγγίζουμε τη βιωσιμότητα ως στρατηγικό εργαλείο και στεκόμαστε πρακτικά και αποτελεσματικά δίπλα στις επιχειρήσεις του αύριο.

Ως μέρος του διεθνούς δικτύου BDO, η BDO Cyprus συνδυάζει τη βαθιά γνώση της κυπριακής αγοράς με την εμπειρία ενός παγκόσμιου οργανισμού που δραστηριοποιείται σε 166 χώρες και περιοχές, με περισσότερους από 95.000 επαγγελματίες και περίπου 870 γραφεία. Αυτή η διεθνής παρουσία, μαζί με την εξαίρετη ομάδα της BDO στην Κύπρο, μας επιτρέπουν να προσφέρουμε στην κυπριακή αγορά τις πιο σύγχρονες μεθοδολογίες και πρακτικές λύσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν όλο το φάσμα της ESG διαδρομής:

αξιολόγηση ESG ωριμότητας και ετοιμασία στρατηγικής βιωσιμότητας με σαφή κατεύθυνση, προτεραιότητες και μετρήσιμους στόχους·

ανάλυση διπλής ουσιαστικότητας (Double Materiality) για τον εντοπισμό των θεμάτων που είναι κρίσιμα τόσο για την επιχείρηση όσο και για τα ενδιαφερόμενα μέρη·

ετοιμασία εκθέσεων βάσει ευρωπαϊκών και διεθνών πλαισίων, περιλαμβανομένων των ESRS/CSRD, VSME και GRI·

συμμόρφωση με διεθνή περιβαλλοντικά και συναφή πρότυπα· μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος και GHG accounting, με καθορισμό στόχων και μέτρων μείωσης εκπομπών·

ανεξάρτητοι έλεγχοι και πιστοποιήσεις σε θέματα ESG·

τεχνολογία για τη διαχείριση ESG δεδομένων·

υποστήριξη επενδυτικών εταιρειών στην εφαρμογή του Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)·

εκπαίδευση στελεχών για ενίσχυση της γνώσης, της κουλτούρας και της εσωτερικής εφαρμογής.

Παράλληλα, υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και αξιολόγησης Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στην ετοιμασία πολιτικών, όπως κανονιστικής συμμόρφωσης, ασφάλειας και υγείας, ανώνυμης αναφοράς και κώδικα δεοντολογίας.

Κοιτώντας μπροστά

Η βιωσιμότητα είναι ζήτημα ηγεσίας, υπευθυνότητας και διορατικότητας και αποτελεί προϋπόθεση επιτυχίας και ανθεκτικότητας.

Οι επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να ηγηθούν αυτής της μετάβασης θα είναι εκείνες που θα καθορίσουν τους κανόνες του αύριο για έναν καλύτερο και πιο βιώσιμο κόσμο.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο ρόλος ενός αξιόπιστου συμβούλου, όπως η BDO, είναι κρίσιμος και καθοριστικός: να προσφέρει γνώση, πρακτική καθοδήγηση και λύσεις που μετατρέπουν το ESG σε στρατηγικό πλεονέκτημα και δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία για όλους τους stakeholders.

Στοιχεία επικοινωνίας



https://www.bdo.com.cy/en-gb/ourpeople/director-advisory-services