Έξι και πλέον χρόνια μετά το κλείσιμό της, η καντίνα του Νοσοκομείου Πάφου εξακολουθεί να παραμένει εκτός λειτουργίας, παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις ότι το ζήτημα θα επιλυθεί. Στο θέμα επανέρχεται σήμερα ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί, καθώς επηρεάζει καθημερινά τους εργαζομένους, τους ασθενείς, τους συνοδούς και τους επισκέπτες του νοσοκομείου, οι οποίοι δικαιολογημένα εκφράζουν την αγανάκτησή τους.

Αναμένω από τον ΟΚΥΠΥ να ολοκληρώσει άμεσα όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και να προχωρήσει στη λειτουργία της καντίνας χωρίς άλλη καθυστέρηση, τονίζει. Ξεκαθαρίζει δε, ότι εάν μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο η καντίνα δεν επαναλειτουργήσει, θα υπάρξουν δυναμικές ενέργειες.

Η Πάφος δεν μπορεί να περιμένει άλλο και οι πολίτες της αξίζουν πράξεις και όχι διαρκείς υποσχέσεις. Έξι χρόνια αναμονής για ένα τόσο απλό και αυτονόητο ζήτημα είναι ήδη πάρα πολλά, καταλήγει ο κ. Σαββίδης.