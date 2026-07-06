Με την εξομάλυνση της κατάστασης στα μέτωπα του Ιράν και του Λιβάνου η τουριστική ροή από την Ευρώπη και την Μέση Ανατολή προς την Πάφο έχει αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό τον τελευταίο ένα μήνα περίπου. Ωστόσο οι απώλειες που σημειώθηκαν ήδη την περίοδο των συρράξεων καθιστούν πιο αναγκαία από κάθε άλλη χρονιά την ένταξη στην εξίσωση και του εγχώριου τουρισμού.

Αυτό τονίζουν με δηλώσεις τους στον «Φ» παράγοντες της τουριστικής βιομηχανίας της επαρχίας, επισημαίνοντας ότι αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να ισοζυγισθεί η αρνητική κατάσταση που προκάλεσαν οι διεθνείς εξελίξεις. Χαρακτήρισαν δε θετικό το γεγονός ότι ούτως ή άλλως η Πάφος αποτελεί τα τελευταία χρόνια δημοφιλή θερινό προορισμό και για μεγάλη μερίδα συμπατριωτών μας.

Πέραν της κάλυψης μέρους των απωλειών από τις διεθνείς αγορές, επεσήμαναν, η ανάδειξη της Πάφου τα τελευταία χρόνια σε σημαντικό προορισμό και για τους ντόπιους παραθεριστές, έχει ως αποτέλεσμα την εκτόξευση του τζίρου των επιχειρήσεων, αλλά κυρίως των προσδοκιών υλοποίησης των σχεδιασμών για να καταστεί η Πάφος ολόχρονος προορισμός.

Και αυτό, αναφέρουν με νόημα οι άνθρωποι της τουριστικής βιομηχανίας, εκ των πραγμάτων μόνο με την μαζική συνδρομή του εγχώριου τουρισμού μπορεί να γίνει. Κάτι που αποδείχθηκε το διάστημα αυτό με την απρόσμενη μείωση του τουριστικού ρεύματος από το εξωτερικό, συνεπεία της ταξιδιωτικής οδηγίας που εκδόθηκε για την Κύπρο μετά τις πολεμικές συρράξεις σε Ιράν και Λίβανο.