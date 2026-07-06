Σημαντική διάκριση για την Πάφο και την κυπριακή εκπαίδευση καταγράφηκε στα Education Leaders Awards 2026 της Boussias, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς αναγνώρισης και επιβράβευσης της εκπαιδευτικής αριστείας στον ελληνικό χώρο. Τα βραβεία, που φέτος πραγματοποιήθηκαν για 11η συνεχή χρονιά, ανέδειξαν εκπαιδευτικούς οργανισμούς, σχολικές μονάδες και εκπαιδευτικούς που ξεχώρισαν για την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη συμβολή τους στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης.

Η φετινή διοργάνωση κατέγραψε εντυπωσιακή συμμετοχή, με 3.350 συμμετέχοντες, 2.230 υποψηφιότητες και 1.850 εκπαιδευτικούς οργανισμούς να διεκδικούν διακρίσεις σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Μέσα από αυτό το ευρύ και υψηλού επιπέδου σύνολο υποψηφιοτήτων από την Ελλάδα και την Κύπρο, η ανάδειξη σχολείων της Πάφου και εκπαιδευτικών της κυπριακής Μέσης Εκπαίδευσης αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς επιβεβαιώνει ότι το εκπαιδευτικό έργο που παράγεται στην Κύπρο μπορεί να σταθεί επάξια δίπλα στις καλύτερες πρακτικές του ελληνισμού.

Διακρίσεις απέσπασε η καθηγήτρια Πληροφορικής Λίτσα Γιαννουλάτου, του Γυμνασίου Παναγίας Θεοσκέπαστης Πάφου, η οποία κατέκτησε το Gold Award στην κατηγορία «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση» με την υποψηφιότητα «Επαναπροσδιορίζοντας την Εκπαίδευση: Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως Καταλύτης Μετασχηματισμού στη Σύγχρονη Τάξη».

Η καθηγήτρια πληροφορικής Λίτσα Γιαννουλάτου

Το βραβευμένο έργο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από την ίδια και επικεντρώνεται στην ουσιαστική ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία, αναδεικνύοντας νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις που ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή, τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη των μαθητών.

Διάκριση εξασφάλισε επίσης η καθηγήτρια Αγωγής Υγείας Μαρία Χριστοφόρου από το Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής Γεροσκήπου, η οποία απέσπασε το Silver Award στην κατηγορία «Εκπαίδευση για την Κυκλική Οικονομία και τη Βιώσιμη Κατανάλωση».

Η καθηγήτρια Αγωγής Υγείας Μαρία Χριστοφόρου

Η βραβευμένη υποψηφιότητα «ΚΕΦΙ LAB: Kitchen ΕΦΙcient Learning About Business – Better Taste, Zero Waste» αποτελεί μια καινοτόμο μαθητική επιχείρηση που δημιουργήθηκε και συντονίστηκε από την ίδια την κ. Χριστοφόρου. Η διάκριση βασίστηκε στις πρακτικές και τις δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά την τελευταία τριετία, τόσο εντός όσο και εκτός της σχολικής μονάδας, οι οποίες απέφεραν μετρήσιμα αποτελέσματα και ουσιαστικό θετικό αντίκτυπο στη σχολική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία.

Αρχικός στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η ενεργός και ισότιμη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών της Ειδικής Μονάδας στη σχολική ζωή, καθώς και η ανάπτυξη κοινωνικών, επαγγελματικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων μέσα από βιωματικές δράσεις. Στην πορεία, η μαθητική επιχείρηση εξελίχθηκε σε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο την κυκλική οικονομία, τη βιώσιμη κατανάλωση και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, καλλιεργώντας στους μαθητές περιβαλλοντική συνείδηση, υπεύθυνες καταναλωτικές συμπεριφορές και συνεργατικότητα.

Οι διακρίσεις των δύο εκπαιδευτικών αποκτούν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς προέρχονται από έναν θεσμό ο οποίος θεωρείται σημείο αναφοράς για την εκπαιδευτική καινοτομία στον ελληνικό χώρο. Το γεγονός ότι ανάμεσα σε χιλιάδες συμμετέχοντες, εκατοντάδες εκπαιδευτικούς οργανισμούς και χιλιάδες υποψηφιότητες βρέθηκαν να διακρίνονται δύο σχολεία της Πάφου αποδεικνύει ότι η κυπριακή εκπαίδευση όχι μόνο παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση του σχολείου του μέλλοντος.

Πέρα από την προσωπική αναγνώριση των δύο εκπαιδευτικών, οι βραβεύσεις αυτές αποτελούν τιμή για ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα της Πάφου και της Κύπρου, αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο έργου που επιτελείται στα δημόσια σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, στέλνουν ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι η καινοτομία, η δημιουργικότητα και η αφοσίωση των εκπαιδευτικών μπορούν να αναγνωριστούν και να ξεχωρίσουν ακόμη και στο πιο απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον.