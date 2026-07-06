Ο Δήμος Πάφου συνεχίζει με εντατικό ρυθμό ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αναβάθμισης του οδικού δικτύου και κατά συνέπεια και της ασφαλούς διακίνησης εντός της δημαρχούμενης περιοχής του.

Πρόκειται για πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων κεντρικών και κυκλοφοριακά βεβαρημένων οδικών αξόνων, οι οποίοι παρουσιάζουν εδώ και χρόνια σημαντικά προβλήματα, με το οδόστρωμα να είναι σε κακή κατάσταση, γεμάτο λακκούβες και άλλες φθορές που προκαλούν προβλήματα στην κυκλοφοριακή ροή και στα οχήματα.

Η αρχή έγινε από την λεωφόρο των Πετριδιών, από τον κόμβο του Βιοφώς προς την λεωφόρο Έμπας. Πρόκειται για ένα από τα πλέον κομβικά σημεία του οδικού δικτύου της πόλης της Πάφου, που εξυπηρετεί ολόκληρη την δυτική περιοχή Πάφου, καθώς επίσης κοινότητες στα βόρεια, όπως την Τάλα, αλλά και την κυκλοφοριακή ροή προς το κέντρο της πόλης και προς την έξοδο προς τον αυτοκινητόδρομο Πάφου-Λεμεσού.

Πλέον, η συγκεκριμένη οδική αρτηρία εξυπηρετείται από ένα ολοκαίνουργιο και σηματοδοτημένο οδόστρωμα, βελτιώνοντας κατά πολύ την καθημερινή διακίνηση χιλιάδων παφίων από την περιοχή. Αντίστοιχες εργασίες έχουν αποπερατωθεί και σε άλλα κομβικά σημεία του οδικού δικτύου της πόλης, όπως την κεντρική λεωφόρο στο Αναβαργός, την περιοχή του Νοσοκομείου και αρκετά άλλα.

Μιλώντας στον «Φ» ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, τόνισε ότι τα έργα που ξεκίνησαν θα συνεχισθούν καλύπτοντας όλα τα προβληματικά σημεία του οδικού δικτύου της πόλης. Πρόκειται για έργα μείζονος σπουδαιότητας για την εικόνα της πόλης, αλλά κυρίως για την ασφαλή και άνευ ζημιών διεξαγωγή της τροχαίας κίνησης, τόνισε, δεδομένου ότι η κατάσταση των δρόμων στους οποίους εκτελούνται εργασίες ήταν σε πολλές περιπτώσεις κάκιστη.

Ο Δήμος Πάφου ανταποκρίνεται σε πολλά και συνεχή παράπονα δημοτών για απαράδεκτη εικόνα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, είπε, αναγνωρίζοντας τη σημασία της βελτίωσης της κατάστασης στον συγκεκριμένο τομέα.