Σε σχέση με τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν ως αποτέλεσμα της μετάβασης της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης στη νέα τεχνολογία DVB-T2 από το δίκτυο της Hellas Sat, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ενημερώνει το κοινό για τα ακόλουθα:

Η μετάβαση στο νέο δίκτυο απαιτεί επαναρρύθμιση των τηλεοπτικών καναλιών. Εάν η τηλεοπτική συσκευή είναι παλαιότερης γενιάς και δεν υποστηρίζει την τεχνολογία DVB-T2, ο πολίτης χρειάζεται να προμηθευτεί εξωτερικό αποκωδικοποιητή.

Για την επιλογή και προμήθεια του κατάλληλου αποκωδικοποιητή, οι πολίτες θα πρέπει να απευθύνονται στους εκάστοτε προμηθευτές, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ορθή ενημέρωση και εξυπηρέτηση των καταναλωτών ως προς τη συμβατότητα με την τεχνολογία DVB-T2

Έχει διαπιστωθεί ότι σε ορισμένους τηλεοπτικούς δέκτες που έχουν εισαχθεί από την Ελλάδα ενδέχεται να απαιτείται αλλαγή των περιφερειακών ρυθμίσεων (Regional Settings) σε άλλη ευρωπαϊκή περιοχή, καθώς το λογισμικό τους δεν επιτρέπει τον αυτόματο συντονισμό στις νέες συχνότητες.

Για όλα τα πιο πάνω παρέχεται υποστήριξη προς τους πολίτες μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Hellas Sat, το οποίο λειτουργεί καθημερινά μέχρι τις 21:00 στο 22000737. Λόγω του αυξημένου αριθμού κλήσεων, ενδέχεται να παρατηρούνται καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση. Ωστόσο, ο πάροχος έχει δεσμευτεί ότι θα επικοινωνήσει με όλους τους πολίτες των οποίων οι κλήσεις δεν κατέστη δυνατό να εξυπηρετηθούν άμεσα.

Επιπρόσθετα, έχουν εντοπιστεί αρκετές περιπτώσεις στις οποίες το πρόβλημα σχετίζεται με την εγκατάσταση λήψης ή την εσωτερική καλωδίωση των υποστατικών. Η Hellas Sat έχει δεσμευτεί να παρέχει τεχνική υποστήριξη και για τα ζητήματα αυτά.

Η μετάβαση στο νέο δίκτυο συνιστά σημαντική τεχνολογική αναβάθμιση για την Κύπρο, η οποία συγκαταλεγόταν στις τελευταίες χώρες της Ευρώπης που δεν είχαν ακόμη υιοθετήσει τεχνολογία υψηλής ευκρίνειας (HD). Η μετάβαση κατέστη επίσης αναγκαία λόγω της λήξης της άδειας του προηγούμενου παρόχου. Το σύστημα μετάδοσης που χρησιμοποιούσε η Velister δεν προέβλεπε υποχρέωση μετάδοσης προγραμμάτων υψηλής ευκρίνειας, με αποτέλεσμα οι απαιτήσεις λήψης να είναι υψηλότερες σε σχέση με αυτές που απαιτούνται για προγράμματα HD.

Υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκε περίοδος παράλληλης μετάδοσης των δύο δικτύων διάρκειας τριών μηνών, καθώς και εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού, ώστε οι πολίτες να προβούν έγκαιρα στις δέουσες ενέργειες.

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου ΕΚΨΠ παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη Hellas Sat, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο πάροχος προχωρεί στην πλήρη αποκατάσταση των προβλημάτων το συντομότερο δυνατό για όλους τους τηλεθεατές που αντιμετωπίζουν προβλήματα λήψης.