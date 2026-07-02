Με σωρεία προβλημάτων σημαδεύτηκαν οι πρώτες μέρες της ψηφιακής μετάβασης από το παλιό πρότυπο DVB-T στο νεότερο DVB-T2. Αρκετοί καταναλωτές προχώρησαν στις απαραίτητες ρυθμίσεις ή εγκατάσταση αποκωδικοποιητών, εντούτοις όμως, δεν κατόρθωσαν να συντονιστούν με τις νέες συχνότητες.

Η Hellas Sat αποδίδει τα περισσότερα περιστατικά σε παλαιές εγκαταστάσεις κεραιών, προβληματικές καλωδιώσεις και ακατάλληλους αποκωδικοποιητές, ενώ από την πλευρά του το Υφυπουργείο Έρευνας επισημαίνει ότι η μετάβαση ήταν αναγκαία και ότι αρκετοί καταναλωτές άφησαν τις απαραίτητες ενέργειες για την τελευταία στιγμή.

Πού εντοπίζονται τα προβλήματα

Στο philenews μίλησε ο CEO της Hellas Sat, Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για ένα μικρό ποσοστό νοικοκυριών τα οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις κεραίες τους. «Δόθηκε από το Υφυπουργείο μια περίοδος τριών μηνών για τη μετάβαση. Όπως είναι φυσικό και δεν είναι μόνο στην Κύπρο που συνέβη, τα προβλήματα παρουσιάζονται όταν τερματιστεί η λειτουργία του προηγούμενου συστήματος».

Τόνισε ότι ο κόσμος δεν ήταν προνοητικός, έτσι ώστε να επιλύσει από νωρίς τα προβλήματα.

Συμπλήρωσε ότι το νέο σύστημα DVB-T2 ήμασταν υποχρεωμένοι να το εφαρμόσουμε ως Κύπρος, διότι παρέχει εικόνα υψηλής ευκρίνειας (high definition) σε όλες τις τηλεοράσεις και επίσης γίνεται καλύτερη χρήση του φάσματος, έτσι ώστε να περισσέψει φάσμα για την κινητή τηλεφωνία. «Εφόσον μεταφέρεται περισσότερη εικόνα μέσα από τα καλώδια, δημιουργούνται κάποια προβλήματα σε παλιές εγκαταστάσεις. Επίσης, στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων με ενισχυτές στις κεραίες, δημιουργείται πρόβλημα λόγω του ότι είναι ισχυρό το σήμα της Hellas Sat».

Επιπλέον, ανέφερε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου δημιουργείται πρόβλημα με τα καλώδια, καθώς το νέο σύστημα είναι ευαίσθητο στις παλιές εγκαταστάσεις. «Στις περισσότερες περιπτώσεις ο κόσμος τοποθέτησε τον αποκωδικοποιητή του, έβαλε τις κεραίες του και ρύθμισε την τηλεόρασή του».

Επί ποδός συνεργεία της Hellas Sat για να βοηθήσουν τους εγκαταστάτες

Ο κ. Πρωτοπαπάς υπογράμμισε ότι, για να διευκολυνθεί ο κόσμος, η Hellas Sat έχει συνεργεία τα οποία εξυπηρετούν τους εγκαταστάτες. «Αν ένας εγκαταστάτης έχει πρόβλημα, επικοινωνεί μαζί μας και του παρέχουμε βοήθεια. Είμαστε στη διάθεση του εγκαταστάτη για να συνδράμουμε στην επίλυση του ζητήματος».

Ακόμη, ανέφερε ότι δεν είναι της Hellas Sat το πρόβλημα, αλλά στις κεραίες των τηλεθεατών.

Επεσήμανε ότι έχουν καταγραφεί περιπτώσεις όπου καταναλωτές αγόρασαν αποκωδικοποιητή κακής ποιότητας, με αποτέλεσμα να μη λαμβάνει το νέο σύστημα DVB-T2. Σημείωσε ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι καταναλωτές πρέπει να ρυθμίσουν τη χώρα για να ενεργοποιηθεί το νέο σύστημα.

Ο κ. Πρωτοπαπάς προέτρεψε τον κόσμο που έχει τη δυνατότητα να αγοράσει μία καινούργια τηλεόραση, καθώς, όπως είπε, αυτό το σύστημα θα είναι για τα επόμενα 30 χρόνια, αλλιώς να προμηθευτεί έναν καλής ποιότητας αποκωδικοποιητή.

Ερωτηθείς για τις περιπτώσεις όπου ο τηλεθεατής ενεργοποίησε το νέο σύστημα, όμως διακόπτεται η λειτουργία της τηλεόρασης και του προγράμματος, απάντησε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δύο τα ενδεχόμενα, να μην είναι καλή η καλωδίωση ή να ευθύνεται ο αποκωδικοποιητής. «Στη Λευκωσία, όπου το σήμα είναι αρκετά πιο δυνατό, καταγράφηκαν περιπτώσεις όπου απλά έπρεπε να στρίψουν λίγο την κεραία τους». Τέλος, ανέφερε ότι ο περισσότερος κόσμος είναι ευχαριστημένος.

1.600 κλήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο της Hellas Sat

Στο philenews μίλησε και ο ανώτερος λειτουργός του Υφυπουργείου Καινοτομίας, Ανδρόνικος Κάκκουρας, ο οποίος ανέφερε ότι η αδειοδότηση έγινε από το Υφυπουργείο προς τη Hellas Sat. «Έχουμε την ευαισθησία και την ευθύνη να βοηθήσουμε τον κόσμο. Τα τεχνικά ζητήματα αφορούν την ανάδοχο εταιρεία, όμως πρέπει ο κόσμος να αντιληφθεί ότι η αλλαγή στο νέο δίκτυο έγινε γιατί έληξε η προηγούμενη αδειοδότηση. Η Velister δεν επέδειξε ενδιαφέρον για να συνεχίσει τη λειτουργία της και με το ήδη απαρχαιωμένο δίκτυο, σιγά σιγά δεν θα μπορούσαμε να δούμε τηλεόραση».

Πρόσθεσε ότι γνωρίζουμε ότι αρκετός κόσμος ταλαιπωρείται με το συγκεκριμένο θέμα. «Οι πολίτες είχαν τρεις μήνες ως μεταβατική περίοδο για να διορθώσουν τα προβλήματα που είχαν στο σπίτι τους. Αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία, όμως αρκετοί έμειναν στην τελευταία μέρα».

Υπογράμμισε ότι χθες στο τηλεφωνικό κέντρο της Hellas Sat καταγράφηκαν 1.600 κλήσεις. «Το πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι τα τηλεοπτικά προγράμματα εκπέμπουν σε υψηλή ευκρίνεια, υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία στη λήψη των τηλεοράσεων ή των αποκωδικοποιητών».

Ακόμη, ανέφερε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις όπου ο κόσμος έκανε κάποιες κινήσεις για να συντονιστεί στις νέες συχνότητες, αλλά συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα, καθώς εντοπίστηκε βλάβη στις εσωτερικές καλωδιώσεις των σπιτιών.

Επιπλέον, ανέφερε ότι καταγράφηκαν περιπτώσεις όπου χρειάστηκε εσωτερική ρύθμιση στην τηλεόραση και να επιλεγεί ως χώρα η Βρετανία ή η Ελλάδα για να αποκωδικοποιηθεί το σήμα.

Προβλήματα με τους αποκωδικοποιητές

Ερωτηθείς αν παρουσιάστηκαν προβλήματα με τους αποκωδικοποιητές, απάντησε πως υπήρξαν περιπτώσεις όπου το σύστημα λειτούργησε με την αλλαγή του αποκωδικοποιητή. «Το χειρότερο είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι εγκαταστάτες συντόνισαν τον κόσμο στις προηγούμενες συχνότητες της Velister, με αποτέλεσμα να μη λειτουργούν σήμερα οι τηλεοράσεις τους».

Καταληκτικά, ανέφερε ότι «αναμέναμε ότι θα υπάρχουν προβλήματα γιατί είμαστε κόσμος της τελευταίας στιγμής. Αν το κάναμε πριν από 10 μέρες, θα επιλύονταν τα θέματα που υπάρχουν σήμερα. Και άλλες χώρες πέρασαν από αυτό το στάδιο και αντιμετώπισαν τέτοια ζητήματα. Υπάρχει και κόσμος που συντονίστηκε μια χαρά».

Περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη παρέχονται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 22 00 07 37.