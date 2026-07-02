Οι κανονισμοί και η νομοθεσία που αφορούν τα θέματα ασφαλείας που προκύπτουν από διαχείριση εμπιστευτικών και απόρρητων εγγράφων της Επιτροπής Άμυνας, υψίστης ασφαλείας, συζητήθηκαν στη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής, η οποία διεξήχθη στην παρουσία του Υπουργού Άμυνας Βασίλη Πάλμα και του αρχηγού της Εθνικής Φρουράς Εμμανουήλ Θεοδώρου.

Ο Αντισυνταγματάρχης και Διευθυντής της Εθνικής Αρχής Ασφαλείας Αλέξης Χατζηπροκόπης εξήγησε στα μέλη της Επιτροπής ότι «έχει ετοιμαστεί ένας συνοπτικός οδηγός σχετικά με τα μέτρα προστασίας διαβαθμισμένων πληροφοριών, που σχετίζονται με την κρατική ασφάλεια».

Σημείωσε ότι σε αυτό το πλαίσιο, έχει δημιουργηθεί ένας ειδικά διαρρυθμισμένος χώρος ασφαλείας στη Βουλή, στον οποίο θα έχουν πρόσβαση Βουλευτές και η Γραμματέας της Επιτροπής. Σε αυτό τον χώρο εντός του κοινοβουλίου θα μπορούν να πηγαίνουν τα μέλη της Επιτροπής πριν από τις συνεδρίες και να ενημερώνονται όπως είπε, σημειώνοντας ωστόσο ότι «η κατοχή και μετακίνηση συγκεκριμένων εγγράφων εκτός αυτού του χώρου απαγορεύεται αυστηρά». Πρόσβαση στο υλικό θα έχουν και κοινοβουλευτικοί συνεργάτες νοουμένου ότι έχουν εξασφαλίσει σχετική εξουσιοδότηση από την Εθνική Αρχή Ασφαλείας.

Τόνισε επίσης ότι απαγορεύεται η χρήση διαδικτύου για μετάδοση διαβαθμισμένης πληροφορίας, φωτοαντίγραφα, και εκτός προβλεπόμενου χώρου, καθώς και ότι απαγορεύεται η συζήτηση διαβαθμισμένων πληροφοριών σε άλλο χώρο, ή σε άλλες αίθουσες χωρίς ηχομονωτική ικανότητα. Ο κ. Χατζηπροκόπης διαβεβαίωσε τον Υπουργό Άμυνας ότι η επιτροπή θα ακολουθεί με ευλάβεια θέματα εμπιστευτικότητας και διαχείρισης απορρήτων.

Εξήγησε ότι οι κανονισμοί και η νομοθεσία που αφορούν τα θέματα ασφάλειας που προκύπτουν από διαχείριση εμπιστευτικών και απόρρητων εγγράφων.

Σημείωσε επίσης ότι έχουν δοθεί οδηγίες για τη διαχείριση των εμπιστευτικών και απόρρητων εγγράφων που έχει η Επιτροπή Άμυνας.

Όπως αναφέρθηκε, πρόκειται για ένα νέο πιο αυστηρό τρόπο διαχείρισης των εγγράφων, με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, Βουλευτή ΕΛΑΜ, Ευγένιο Χαμπουλλά να αναφέρει ότι πρόκειται για καινοτόμο πράξη που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της σημερινής συζήτησης έγινε ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Άμυνας και του ΓΕΕΦ για το πρόγραμμα Safe, για το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει, για τις λεπτομέρειες που αφορούν τη συμμετοχή της Κύπρου και τα οφέλη που προκύπτουν σε σχέση με την αναβάθμιση της επιχειρησιακής δυνατότητας της Εθνικής Φρουράς, και της ανάγκης κάλυψης οποιοδήποτε ελλειμμάτων στην Άμυνα.

Σημειώνεται ότι το 2ο μέρος της σημερινής συνεδρίας της Επιτροπής Άμυνας διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών.

ΚΥΠΕ