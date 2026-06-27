Αυξημένο εμφανίζεται το ενδιαφέρον για πρόσληψη Συμβασιούχων Οπλιτών στην Εθνική Φρουρά, χωρίς ωστόσο να έχει εξαλειφθεί ο σημαντικός αριθμός κενών θέσεων που εξακολουθεί να απαιτείται να καλυφθεί. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, η οποία ολοκληρώνεται στις 13 Ιουλίου, καταγράφει μικρή άνοδο σε σχέση με προηγούμενες περιόδους, αποδίδεται δε στα μέτρα για την ενίσχυση και αναβάθμιση του θεσμού.

Παρά ταύτα, οι χειρισμοί των προηγούμενων ετών φαίνεται ότι έχουν επηρεάσει την εικόνα του θεσμού στην αγορά εργασίας, κυρίως λόγω των χαμηλών απολαβών και της περιορισμένης προοπτικής ανέλιξης. Με τις νέες ρυθμίσεις, οι ΣΥΟΠ εντάσσονται πλέον στην κλίμακα Α2, με πρόσθετα επιδόματα και προοπτική εξέλιξης έως την κλίμακα Α8, ενώ προβλέπεται και ετήσια προαγωγή στις κενές θέσεις ΣΥΠ, στοιχείο που αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την ελκυστικότητα της υπηρεσίας. Ήδη, όπως δήλωσε και ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, έχουν ολοκληρωθεί οι εξετάσεις για την πλήρωση των θέσεων ΣΥΠ και αναμένεται ότι εντός του έτους, θα προαχθούν οι πρώτοι ΣΥΟΠ.

Παράλληλα, στα ποσά αυτά προστίθεται ειδικό μηνιαίο επίδομα ύψους 150 ευρώ για όλους τους συμβασιούχους οπλίτες. Για όσους υπηρετούν σε επίλεκτα ή ειδικά τμήματα της Εθνικής Φρουράς, το επίδομα ανέρχεται στα 250 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, η αύξηση αφορά, μεταξύ άλλων, προσωπικό που υπηρετεί στις Δυνάμεις Καταδρομών, στις Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών, σε τμήματα αποναρκοθέτησης και σε καθήκοντα νοσηλευτών.

Οι κυβερνητικές αποφάσεις επιφέρουν ουσιαστικές αλλαγές στο πλαίσιο πρόσληψης, παραμονής και επαγγελματικής εξέλιξης των Συμβασιούχων Οπλιτών. Το ανώτατο όριο ηλικίας για πρόσληψη αυξάνεται από τα 27 στα 35 έτη, ενώ το όριο παραμονής στην Εθνική Φρουρά επεκτείνεται από τα 42 στα 57 έτη, ενισχύοντας τη δυνατότητα μακροχρόνιας υπηρεσίας και τη σταθερότητα του θεσμού.

Παράλληλα, προβλέπονται αλλαγές στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα, ώστε η υπηρεσία ως ΣΥΟΠ να προσμετράται για όσους μετεξελιχθούν σε Συμβασιούχους Υπαξιωματικούς και ενταχθούν στο νέο επαγγελματικό σχέδιο.

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Άμυνας έχει προκηρύξει διαδικασία για την πλήρωση κενών ή κενούμενων θέσεων ΣΥΟΠ, καλώντας τους ενδιαφερομένους που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα να υποβάλουν αίτηση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Κυβερνητικής Πύλης, στην ενότητα «Στράτευση – Στρατολογία – Αίτηση για Πρόσληψη Συμβασιούχων Οπλιτών», από τις 25 Μαΐου έως τις 13 Ιουλίου 2026, στις 14:00.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι και ταυτοποιημένοι χρήστες της Κυβερνητικής Πύλης. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων, θα κληθούν να συμμετάσχουν σε αθλητική δοκιμασία για αξιολόγηση της φυσικής τους κατάστασης, καθώς και σε δοκιμασία δύναμης. Οι εξετάσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός Ιουλίου και οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γραπτού μηνύματος.