Επιστρέφει μετά από σχεδόν μια 15ετία, από τότε που καταργήθηκε, το 2012, η παραχώρηση οικοπέδων από το κράτος σε προσιτές τιμές. Μάλιστα, αυτή τη φορά η εκχώρηση θα γίνεται τόσο από το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω των τοπικών αρχών, όσο και από τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης, που για πρώτη φορά θα προχωρήσει σε πώληση γης, αφού μέχρι σήμερα όλα τα σχέδια του αφορούν ετοιμοπαράδοτες κατοικίες.

Την αποκάλυψη ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης βρίσκεται πολύ κοντά στις τελικές διαδικασίες για παραχώρηση οικοπέδων έκανε ο πρόεδρος του ΚΟΑΓ, Θησέας Ιωάννου στην πρόσφατη συνέντευξη του στον «Φ».

Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου ο ΚΟΑΓ προχωρά με τον διαχωρισμό 135 οικοπέδων που βρίσκονται στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου.

Πού θα βρίσκονται τα οικόπεδα

Σύμφωνα με περαιτέρω στοιχεία που συνέλεξε ο «Φ», αυτό που εκκρεμεί τη δεδομένη στιγμή είναι οι άδειες οικοδομής και πολεοδομικές άδειες που θα εκδοθούν από τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα πρόκειται για:

1) 36 οικόπεδα στην περιοχή του Ύψωνα στη Λεμεσό για τα οποία εκκρεμεί η άδεια οικοδομής

2) 44 οικόπεδα στην περιοχή της Κοκκινοτριμιθιάς στη Λευκωσία για τα οποία εκκρεμεί η άδεια οικοδομής

3) 31 οικόπεδα στην περιοχή της Τίμης στην Πάφο, για τα οποία εκκρεμεί η έκδοση πολεοδομικής άδειας και

4) 26 οικόπεδα στη περιοχή Δρομολαξιάς στη Λάρνακα, για τα οποία εκκρεμεί η έκδοση πολεοδομικής άδειας

Οι πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι τα οικόπεδα θα έχουν εμβαδόν που θα φθάνει περίπου τα 520 τετραγωνικά μέτρα. Εκτιμάται ότι θα διατεθούν σε τιμές κοντά στο ένα τρίτο των τιμών της αγοράς στις αντίστοιχες περιοχές και θα παραχωρούνται με βάση τα κριτήρια που εφαρμόζει ήδη ο ΚΟΑΓ στα υφιστάμενα στεγαστικά του σχέδια.

Και νέο σχέδιο από ΥΠΕΣ

Διερευνώντας περισσότερο το θέμα, διαπιστώσαμε μετά από σχετική πληροφόρηση πως και το Υπουργείο Εσωτερικών προτίθεται να προχωρήσει με τον διαχωρισμό οικοπέδων ώστε αυτά να παραχωρηθούν στις τοπικές αρχές και αυτές με τη σειρά τους να τα πουλήσουν σε ενδιαφερόμενους. Ειδικότερα, το όλο ζήτημα βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία, αφού το σχετικό νομοσχέδιο έχει προωθηθεί για νομοτεχνικό έλεγχο.

Με βάση τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, οι τοπικές αρχές θα υποβάλλουν αιτήματα για περιοχές στις οποίες υπάρχει ανάγκη ή δυνατότητα αξιοποίησης κρατικής γης. Το Υπουργείο Εσωτερικών θα αναλαμβάνει τον διαχωρισμό των οικοπέδων και ακολούθως οι τοπικές αρχές θα έχουν την ευθύνη παραχώρησής τους στους ενδιαφερόμενους.

Τα κριτήρια για τους δικαιούχους αναμένεται πως θα συνδέονται με τα εισοδηματικά και κοινωνικά δεδομένα που ισχύουν στα σχέδια προσιτής στέγης, ενώ η τιμή πώλησης τους εκτιμάται ότι θα καθορίζεται περίπου στο 25% της αξίας που εκτιμάται από το Τμήμα Κτηματολογίου.

Ενδεχομένως και μέσα στο 2026

Δεν αποκλείεται τα πρώτα οικόπεδα να παραχωρηθούν σε δικαιούχους εντός του 2026. Αυτό φαίνεται να ισχύει για τα σχέδια του ΚΟΑΓ, εάν φυσικά οι ΕΟΑ προχωρήσουν τάχιστα και εκδώσουν τις απαραίτητες άδειες.

Εν αντιθέσει, το σχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών αναμένεται πως θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο αφού το εν λόγω νομοσχέδιο βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία νομοτεχνικού ελέγχου.