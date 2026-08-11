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Στο κόκκινο βρίσκονται οι διεργασίες σε κυβερνητικό επίπεδο, μερικά 24ωρα πριν από την παράδοση του νομοσχεδίου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στους κοινωνικούς εταίρους. Ωστόσο, πληροφορίες που έχει συλλέξει ο «Φ» από διάφορες πλευρές, δημιουργούν έντονες ανησυχίες για την τελική μορφή του κυβερνητικού νομοσχεδίου.

Και αυτό καθότι οι πληροφορίες μας αναφέρουν πως το σενάριο της μείωσης κάποιων συντάξεων, ώστε να χρηματοδοτηθούν οι χαμηλές συντάξεις βρίσκεται ακόμη στο τραπέζι.

Ειδικότερα, οι πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι ένα από τα σενάρια που κυκλοφορεί ακόμη στους κυβερνητικούς διαδρόμους είναι η επαναφορά στο τραπέζι της πρότασης των αναλογιστών για μείωση του ποσού που λαμβάνουν οι υψηλο-συνταξιούχοι, ώστε να καλυφθεί η αύξηση που προβλέπεται στις χαμηλές συντάξεις.

Το σενάριο αυτό, που είχε παρουσιαστεί πριν από μερικούς μήνες από τους αναλογιστές, είχε απορριφθεί από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ωστόσο, φαίνεται να επανέρχεται διά της πλαγίας οδού. Οι πληροφορίες αυτές φαίνεται να έχουν φτάσει και στα αυτιά των κοινωνικών εταίρων και η απάντηση τους σε αυτό το σενάριο είναι ξεκάθαρη: Μην καταθέσετε καν τέτοιο νομοσχέδιο…

Η φόρμουλα που, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, επεξεργάζεται η Κυβέρνηση φαίνεται να αφορά τους επόμενους συνταξιούχους και όχι τους υφιστάμενους. Η σκέψη που γίνεται είναι να μειωθεί σε μικρό μεν ποσοστό (αρκετό δε για να καλύψει τις απώλειες του κράτους) το ύψος των συντάξεων των ατόμων που θεωρούνται υψηλοσυνταξιούχοι. Αυτό όμως θα γίνει μόνο στο αναλογικό και όχι στο βασικό μέρος των συντάξεων και θα αφορά τα άτομα που βρίσκονται στην κορυφή των ασφαλιστέων αποδοχών.

Δηλαδή, τη μείωση, εφόσον αποφασιστεί, θα επωμιστούν οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα -οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν συνεισφέρουν στο αναλογιστικό μέρος του ΤΚΑ- για να καλυφθούν οι απώλειες από την αύξηση των χαμηλών συντάξεων.

Ωστόσο, εδώ προκύπτουν δύο ερωτηματικά. Πρώτο, ποιοι και πόσοι στον ιδιωτικό τομέα θεωρούνται υψηλοσυνταξιούχοι; Δεύτερο, αυτοί που θεωρούνται σήμερα χαμηλοσυνταξιούχοι, είναι αυτοί που όντως δεν μπορούσαν να συνεισφέρουν στο ΤΚΑ; Είναι εκείνοι οι οποίοι ήταν χαμηλόμισθοι; Ή σε αυτούς περιλαμβάνονται και όσοι δεν δήλωναν τα πραγματικά τους εισοδήματα και ως εκ τούτου σήμερα λαμβάνουν χαμηλή σύνταξη, έχοντας ωστόσο πίσω τους μεγάλη περιουσία;

Υπενθυμίζεται ότι το σενάριο μείωσης συντάξεων είχε προβληθεί και προ μερικών μηνών, ωστόσο μετά από αντιδράσεις είχε απορριφθεί, τόσο από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όσο και από τον υπουργό Εργασίας στη συνέχεια, αποδίδοντας το συγκεκριμένο ενδεχόμενο σε ένα από τα σενάρια των αναλογιστών.

Παρόλο που από πλευράς κυβέρνησης δίδονται διαβεβαιώσεις ότι δεν θα προκύψει κάτι τέτοιο, εντούτοις, οι πληροφορίες του «Φ» από περισσότερες της μίας πλευράς αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο σενάριο ακόμη φαίνεται να «παίζει» και μάλιστα με συγκεκριμένα ποσοστά τα οποία έχουν μπει στο τραπέζι.

Ο δανεισμός και το δημόσιο χρέος

Πέραν των πιο πάνω, έντονος προβληματισμός επικρατεί και για δύο ακόμη σημεία, τα οποία αφορούν στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Το πρώτο αφορά στο κομμάτι που έχει να κάνει με τον τερματισμό της πρακτικής των εκάστοτε κυβερνήσεων να δανείζονται από τα πλεονάσματα του ΤΚΑ και, συνακόλουθα, στην σταδιακή αποπληρωμή του χρέους που σήμερα υπολογίζεται στα 12 δισ.

Από τη μια, αυτό αναμένεται σταδιακά να δημιουργήσει ένα σημαντικό απόθεμα για το Ταμείο, το οποίο θα πρέπει να τύχει διαχείρισης από μια πλήρως ανεξάρτητη και άκρως καταρτισμένη Επιτροπή. Από την άλλη, όμως, το κράτος αυτόματα χάνει ένα ποσό της τάξης του ενός δισ. περίπου το χρόνο (800 – 900 εκατ. από τον δανεισμό και 100 εκατ. από την αποπληρωμή του χρέους).

Το πλεόνασμα του Ταμείου ήταν περίπου 1 δισ. το 2024 και κοντά στα 800 εκατ. το 2025. Τα χρήματα αυτά θα πρέπει το κράτος να τα βρει από αλλού -ενδεχομένως από εξωτερικό δανεισμό- ο οποίος ωστόσο θα προσμετράται στο δημόσιο χρέος, κάτι που δεν συνέβαινε με τον εσωτερικό δανεισμό.

Το δεύτερο σημείο έχει να κάνει με τον πυλώνα 2 του συνταξιοδοτικού, δηλαδή τα Ταμεία Προνοίας. Σε προχθεσινές δηλώσεις του στο ΡΙΚ, ο υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι η μεταρρύθμιση θα προχωρήσει με τον πρώτο πυλώνα, ενώ σε σχέση με τον δεύτερο θα δοθεί ένας οδικός χάρτης στους κοινωνικούς εταίρους που θα καταγράφει τα βήματα που θα ακολουθήσει η Κυβέρνηση. Ωστόσο, οι κοινωνικοί εταίροι και ειδικότερα οι συντεχνίες τονίζουν ότι δεν πρόκειται να συναινέσουν απλά με την κατάθεση του οδικού χάρτη, αλλά θα πρέπει να επέλθει συμφωνία επ’ αυτού.

Όπως προκύπτει, οι επόμενες μέρες θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την τελική μορφή που θα λάβει το νομοσχέδιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, ενώ σημειώνεται ότι στις 19 και 28 Αυγούστου, έχουν οριστεί συνεδρίες του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, όπου εκεί θα υπάρξει επεξήγηση και ανάλυση του κυβερνητικού νομοσχεδίου στους κοινωνικούς εταίρους.