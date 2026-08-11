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ΤΗΝ έντονη αντίθεση τους στην πρόθεση εγκατάστασης νέων κεραιών στην περιοχή των βρετανικών βάσεων Ακρωτηρίου, εξέφρασαν οι κάτοικοι του διαμερίσματος Κουρίου, σε εκδήλωση διαμαρτυρίας, το περασμένο Σάββατο. Εκδήλωση που έγινε έξω από τις βρετανικές βάσεις.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως το αίτημα της μη εγκατάστασης των κεραιών, αφορά όλους και όχι μόνο τους κατοίκους της περιοχής. Αφορά την κοινωνία, αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία, που προφανώς και θα πρέπει- αν δεν έχει γίνει ήδη- να ζητήσει διευκρινίσεις από τους Βρετανούς και να εγείρει το όλο ζήτημα σε όλες του τις διαστάσεις.

ΜΕΧΡΙ, ωστόσο, να υπάρξουν διευκρινίσεις πρέπει να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των κατοίκων. Να υπάρξει, δηλαδή, άμεση αναστολή κάθε εργασίας που αφορά την εγκατάσταση νέων κεραιών. Επανεξέταση του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας. Πλήρη διαφάνεια και επίσημη ενημέρωση για τον σκοπό και τις πιθανές επιπτώσεις των εγκαταστάσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Περαιτέρω, έναρξη ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ της βρετανικής πλευράς και της Κυπριακής Δημοκρατίας, τις τοπικές αρχές και τους πολίτες, πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω ανάπτυξη στρατιωτικών υποδομών.

ΜΕ ψήφισμα που επιδόθηκε στη Διοίκηση της Βασης Ακρωτηρίου, ο Δήμος Κουρίου, η Επιτροπή Μερρά Ακρωτηρίου, η Κίνηση «Ακρωτήρι Ώρα Μηδέν», πολίτες και οργανωμένοι φορείς εκφράζοντας την κατηγορηματική αντίθεσή τους στην εγκατάσταση και λειτουργία νέων κεραιών και άλλων στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή, εξέφρασαν, παραλληλα, ανησυχίες για την περαιτέρω στρατιωτικοποίηση της περιοχής, Ιδιαίτερα, όπως αναφέρθηκε, εν μέσω αυξημένων διεθνών εντάσεων, που όλοι παρακολουθούμε και βιώνουμε, έστω και του εκ του μακρόθεν.

ΥΠΑΡΧΕΙ, όμως, πάντα και η μεγάλη εικόνα, που είναι οι στρατιωτικές βάσεις. Το έχουμε πολλές φορές επισημάνει ότι οι Βάσεις, είναι ένα αποικιακρατικό κατάλοιπον. Είναι διαχρονική θέση μας, πως οι λεγόμενες εγγυήσεις, όπως και οι βρετανικές βάσεις και τα «δικαιώματα» των Βρετανών στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελούν πρωτίστως αποικιακό κατάλοιπο. Ξεπερασμένο και αναχρονιστικό σύστημα.

ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ σε όλα αυτά να υπενθυμίσουμε και την επίθεση με drone κατά της βρετανικής βάσης, τον περασμένο Μάρτιο. Το drone έπεσε στον αεροδιάδρομο του στρατιωτικού αεροδρομίου στο Ακρωτήρι, αναδεικνύνοντας, μεταξύ άλλων, σοβαρά κενά στα αντανακλαστικά των βρετανικών δυνάμεων. Εγέρθηκε κι ένα άλλο, εξίσου σημαντικό ζήτημα: Η αδυναμία της Βρετανίας να λειτουργήσει τις Βάσεις, δημιουργεί ανασφάλεια για την Κύπρο και την περιοχή.