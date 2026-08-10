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Η «κεντρική τράπεζα» των κατεχομένων δημοσίευσε την «ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων» για το 2025, ανακοινώνοντας κέρδη ύψους 9 δισ. 567 εκατ. 300 χιλιάδων τουρκικών λιρών.

Σύμφωνα με την «έκθεση», το ενεργητικό του ισολογισμού αυξήθηκε κατά 33,2% σε σύγκριση με το 2024 και ανήλθε σε 204 δισ. 443 εκατ. 100 χιλιάδες τουρκικές λίρες. Τα κέρδη κατέγραψαν ετήσια αύξηση 39,65%.

Στο πλαίσιο των «εποπτικών της αρμοδιοτήτων», η «κεντρική τράπεζα» ζήτησε εξηγήσεις από επτά τράπεζες και έναν ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό. Σε δύο τράπεζες απηύθυνε προειδοποίηση, ενώ επέβαλε «διοικητικά πρόστιμα» σε άλλες πέντε.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι οι συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμών αυξήθηκαν κατά 59%, φτάνοντας τις 1.817.050. Παράλληλα, από τις 22 Αυγούστου 2025 τέθηκε σε λειτουργία, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης «e-Devlet», «υπηρεσία πιστωτικού κινδύνου».

Στο τέλος του 2025 εργάζονταν στην «κεντρική τράπεζα» 123 υπάλληλοι.

ΚΥΠΕ