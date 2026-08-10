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Υπάρχουν στιγμές που ο αθλητισμός γίνεται κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια προσωπική πρόκληση.

Για 7η συνεχή χρονιά, ο Θαλάσσιος Μαραθώνιος αποδεικνύει ότι ο αθλητισμός μπορεί να γίνει μια πράξη αγάπης, αλληλεγγύης και προσφοράς.

Φέτος, με τη γενναιόδωρη χορηγία της Πολυκλινικής Υγεία, μια ομάδα 30 εθελοντών θα στηρίξει την Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων (ΠΟΑΑ) Λεμεσού, ενισχύοντας το πολύτιμο έργο της για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Οι εθελοντές θα κολυμπήσουν στα νερά της Λεμεσού και θα διασχίσουν το παραλιακό μέτωπο της πόλης, όχι για ένα μετάλλιο ούτε για ένα χρόνο τερματισμού. Θα μεταφέρουν μαζί τους ένα μήνυμα αγάπης, ελπίδας και συμπερίληψης, στεκόμενοι δίπλα στους συνανθρώπους μας με αναπηρία και αποδεικνύοντας ότι ο εθελοντισμός μπορεί πραγματικά να αλλάξει ζωές.

Φέτος, οι 30 εθελοντές δεν θα τρέξουν απλώς. Θα τρέξουν μαζί με τα ΑμεΑ. Κατά τη διάρκεια της δρομικής διαδρομής, οι δρομείς θα συνοδεύσουν και θα μεταφέρουν άτομα με αναπηρία σε ειδικά αμαξίδια, γιατί ο πραγματικός τερματισμός έχει αξία μόνο όταν τον μοιραζόμαστε.

Πίσω από κάθε χιλιόμετρο βρίσκεται η πίστη ότι μια κοινωνία γίνεται καλύτερη όταν στέκεται δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη.

Γίνετε κι εσείς μέρος αυτής της προσπάθειας. Με την παρουσία σας, με μια κοινοποίηση, με μια εισφορά ή απλώς με την ενθάρρυνσή σας, μπορείτε να κάνετε τη διαφορά.

Γιατί η μεγαλύτερη δύναμη δεν είναι να φτάσεις στον τερματισμό. Είναι να δώσεις σε κάποιον τη δύναμη να συνεχίσει.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των διοργανωτών, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, σας περιμένουν στην παραλία μπροστά από το Malindi Beach Bar & Restaurant, όπου η άφιξη των κολυμβητών και των δρομέων αναμένεται μεταξύ 9:30 και 10:00 π.μ.

Μπορείτε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια:

Με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Αναπήρων (ΠΟΑΑ) στη EUROBANK LTD

IBAN: CY53 0050 0143 0001 4301 G460 3602 ή Αρ. Λογαριασμού: 143-01-G46036-02

Αιτιολογία: THALASSIOS MARATHONIOS

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με οποιονδήποτε από τους εθελοντές του Θαλάσσιου Μαραθωνίου, οι οποίοι θα χαρούν να σας βοηθήσουν να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια.

Κάθε εισφορά, μικρή ή μεγάλη, είναι μια πράξη αγάπης που δίνει ελπίδα, αξιοπρέπεια και δύναμη στους συνανθρώπους μας με αναπηρία.