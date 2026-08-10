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Στις 30 Ιανουαρίου 2024 διορίστηκα από το Υπουργικό Συμβούλιο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της CYTA, μέσω της διαδικασίας του νεοσύστατου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Από την πρώτη ημέρα ανέλαβα τα καθήκοντά μου με πλήρη συναίσθηση της θεσμικής ευθύνης, με σοβαρότητα και με ειλικρινή διάθεση ουσιαστικής προσφοράς. Προκειμένου να διαμορφώσω άμεση και ολοκληρωμένη εικόνα για τον Οργανισμό, επισκέφθηκα 14 Διευθύνσεις, συνομίλησα με στελέχη και ενημερώθηκα σε βάθος για τις προκλήσεις, τις ανάγκες και τις προοπτικές της ΑΤΗΚ.

Η εικόνα αυτή εμπλουτίστηκε περαιτέρω μέσα από τη συμμετοχή μου στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία συνέπεσε με αποφάσεις ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Οργανισμού μέσω του έργου BSS/OSS, ύψους περίπου 80 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο παραλάβαμε από το προηγούμενο Συμβούλιο στο τελικό στάδιο έγκρισης. Παράλληλα, το Συμβούλιο ενημερώθηκε για τον στρατηγικό στόχο δημιουργίας Πράσινου Κέντρου Δεδομένων σε συνεργασία με εταιρεία από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Πέραν των πιο πάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο χειρίστηκε σημαντικά οργανωτικά και επιχειρησιακά ζητήματα, μεταξύ των οποίων τη στελέχωση του νέου οργανικού διαγράμματος μέσω προαγωγών και προσλήψεων, την αξιολόγηση της ενδεχόμενης εξαγοράς ιδιωτικών Κέντρων Δεδομένων, τη διαδικασία επιλογής νέου Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή και, πιο πρόσφατα, την προοπτική δραστηριοποίησης της ΑΤΗΚ στον τομέα της ενέργειας μέσω νομοθετικής τροποποίησης.

Μέσα σε αυτό το απαιτητικό πλαίσιο, επέλεξα καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου να ενεργώ με σοβαρότητα, τεκμηρίωση και ανεξαρτησία κρίσης. Αντιλήφθηκα τον ρόλο μου όχι μόνο ως συμβολή στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του Οργανισμού, αλλά και ως υποχρέωση υπεράσπισης αρχών που θεωρώ θεμελιώδεις: της διαφάνειας, της θεσμικής ευθύνης, της χρηστής διοίκησης και του σεβασμού προς το δημόσιο συμφέρον.

Υπό αυτό το πρίσμα, με τη λήξη της θητείας μου και έχοντας πλέον αποκτήσει βαθύτερη γνώση του Οργανισμού, καθώς και μεγαλύτερη ετοιμότητα να συμβάλω ουσιαστικά στην επόμενη φάση υλοποίησης των στρατηγικών του στόχων, διαπίστωσα ότι δεν επαναδιορίστηκα. Εκτιμώ ότι η εξέλιξη αυτή δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τη σταθερή μου θέση υπέρ της διαφάνειας και της θεσμικής ορθότητας, ειδικότερα σε ζητήματα προσφορών και διαδικασιών λήψης αποφάσεων.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει, κατά την άποψή μου, ένα ευρύτερο θεσμικό ζήτημα. Η ουσία δεν αφορά τον προσωπικό μου μη επαναδιορισμό, αλλά την ανάγκη να διαφυλαχθεί η ανεξαρτησία των ημικρατικών οργανισμών από πολιτικές και κομματικές παρεμβάσεις. Θεωρώ ιδιαίτερα προβληματική την εντύπωση που δημιουργείται ότι το ΔΗΚΟ επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία του μέσα από διορισμούς προβεβλημένων κομματικών στελεχών σε θέσεις θεσμικής ευθύνης, σε ένα περιβάλλον πολιτικών ισορροπιών και σχεδιασμών ενόψει των Προεδρικών Εκλογών του 2028. Τέτοιες πρακτικές, εφόσον γίνονται ανεκτές, πλήττουν την αξιοπιστία των διορισμών, επηρεάζουν αρνητικά το κύρος της Προεδρίας και αποδυναμώνουν στην πράξη τον ρόλο του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, το οποίο ιδρύθηκε από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως μηχανισμός αξιοκρατίας, διαφάνειας και θεσμικής αναβάθμισης της δημόσιας διοίκησης.

Με βάση τα πιο πάνω, η θέση μου παραμένει σαφής: η συμμετοχή σε ένα Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να είναι διακοσμητική. Οφείλει να στηρίζεται στην ευθύνη, στη διαφάνεια και στην ετοιμότητα διατύπωσης τεκμηριωμένης διαφωνίας όταν αυτό επιβάλλεται από τη συνείδηση και το δημόσιο συμφέρον. Για τους λόγους αυτούς, έχω ήδη υποβάλει την παραίτησή μου από μέλος του ΔΗΚΟ, ενώ ο τρόπος διαχείρισης του ζητήματος υπό συνθήκες πίεσης από το ΠτΔ έχει κλονίσει σοβαρά την εμπιστοσύνη μου προς τον Θεσμό.

Σπύρος Πετούσης

Τέως Αντιπρόεδρος ΑΤΗΚ

Πρώην Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής ΔΗΚΟ

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