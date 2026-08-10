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Τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ του Γραφείου του Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων και του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την προώθηση μιας βιώσιμης και ισορροπημένης ανάπτυξης της περιοχής, υπογράμμισε ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Ηλίας Μυριάνθους, μετά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία του Δήμου Πόλης.

​Ήταν η δεύτερη συνάντηση του κ. Μυριάνθους μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, μετά την επίσκεψή του στον Δήμο Ακάμα, ενώ ακολουθεί μεθαύριο αντίστοιχη επίσκεψη στον Δήμο Πάφου.

​Όπως ανέφερε ο Ηλίας Μυριάνθους, κατά τη διάρκεια της συνάντησης είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τα διάφορα ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου Περιβάλλοντος, αλλά και γενικότερα για την πολιτική και το όραμα του Δήμου γύρω από τα ευρύτερα περιβαλλοντικά ζητήματα.

​Την ίδια στιγμή, πρόσθεσε, ενημέρωσε τον Δήμο Πόλης για τις δικές του αρμοδιότητες και για τον τρόπο με τον οποίο το Γραφείο του Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν στην περιοχή.

​Ο Επίτροπος τόνισε ότι στόχος είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε η Πόλη Χρυσοχούς και η ευρύτερη περιοχή να μπορέσουν να αναπτυχθούν στο πλαίσιο μιας αειφόρου ανάπτυξης, ακολουθώντας το πρότυπο άλλων ευρωπαϊκών περιοχών που διαθέτουν παρόμοια χαρακτηριστικά.

​Παράλληλα, σημείωσε πως ζητούμενο είναι η περιοχή να καταστεί πρότυπο περιβαλλοντικής συνείδησης και αειφόρου ανάπτυξης, ώστε να αποτελέσει, όπως είπε, ένα στολίδι όχι μόνο της Κύπρου αλλά και της Ευρώπης ολόκληρης. ​Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος αναφέρθηκε επίσης στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για την περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς, τον Ακάμα, αλλά και την περιοχή του Πύργου Τηλλυρίας.

​Όπως ανέφερε, από την πρώτη στιγμή που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας του παρέδωσε το χαρτοφυλάκιο, τόνισε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που υπάρχει για τις συγκεκριμένες περιοχές.