Η συζήτηση για το μέλλον του Ζωολογικού Κήπου Λεμεσού αποτελεί ευκαιρία για επαναπροσδιορισμό του ρόλου του, στη βάση των σύγχρονων αρχών προστασίας της φύσης, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευημερίας των ζώων, αναφέρει το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, σε ανακοίνωσή του.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι το αστικό κέντρο της Λεμεσού διαθέτει λίγους μεγάλους και συμπαγείς χώρους πρασίνου και ότι ο χώρος όπου βρίσκεται ο ζωολογικός κήπος, σε συνδυασμό με τον Δημόσιο Κήπο με τον οποίο εφάπτεται, έχει ιδιαίτερη περιβαλλοντική, κοινωνική και πολιτιστική αξία.

Όπως αναφέρεται, ο χώρος φιλοξενεί σημαντικά είδη χλωρίδας και αποτελεί σημείο αναψυχής, πολιτισμού και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για τους πολίτες.

Το Γραφείο της Επιτρόπου αναφέρει ότι η αναβάθμιση του χώρου είναι αναγκαία, χωρίς όμως περαιτέρω σφράγιση του εδάφους με νέα κτήρια ή εκτεταμένες σκληρές επιφάνειες.

Σε σχέση με τον ζωολογικό κήπο, σημειώνει ότι θέση του είναι πως χρειάζεται να μετεξελιχθεί σε έναν σύγχρονο χώρο, εναρμονισμένο με τη φιλοσοφία της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τους ζωολογικούς κήπους, ο οποίος να υπηρετεί την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την προστασία της βιοποικιλότητας και την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Παράλληλα, προστίθεται, θα πρέπει να διασφαλίζονται υψηλά πρότυπα ευημερίας για τα ζώα που φιλοξενεί, με κατάλληλους χώρους που να καλύπτουν τις βιολογικές και συμπεριφορικές τους ανάγκες.

Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο της Επιτρόπου αναφέρει ότι θα πρέπει να εξεταστεί η μεταφορά ειδών για τα οποία δεν μπορούν να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες ή τα οποία δεν μπορούν να ευημερήσουν στις κλιματικές συνθήκες της Κύπρου.

Παράλληλα, σημειώνει ότι ο ζωολογικός κήπος μπορεί να συνεχίσει να φιλοξενεί είδη που μπορούν να ευημερούν στις τοπικές συνθήκες, εφόσον διασφαλιστεί ότι διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές και πληροί τις προϋποθέσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για υψηλό επίπεδο ευημερίας των ζώων.

ΚΥΠΕ