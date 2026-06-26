Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν οκτώ (8) οχήματα μάρκας CHRYSLER και δύο (2) οχήματα μάρκας DODGE τα οποία επηρεάζονται από ανάκληση ελαττωματικού αερόσακου TAKATA. Επιπρόσθετα, όπως αναφέρει το ΤΟΜ, εντοπίστηκε ένα (1) όχημα μάρκας DAIHATSU το οποίο επηρεάζεται από ανάκληση ελαττωματικού αερόσακου.

«Τα πιο πάνω οχήματα θα τεθούν άμεσα υπό ανάκληση, με 8 μήνες προθεσμία υλοποίησης της ανάκλησης, για λόγους οδικής ασφάλειας των πολιτών. Σχετικά θα σταλεί ενημερωτικό μήνυμα SMS στον αριθμό επικοινωνίας του ιδιοκτήτη οχήματος, ως αυτός έχει καταχωρηθεί στο μηχανογραφικό σύστημα του Τμήματος. Επιπλέον, θα αποσταλεί και συστημένη ταχυδρομική επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση που υπάρχει καταχωρημένη στο μηχανογραφικό σύστημα του Τμήματος», αναφέρει το ΤΟΜ.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών συστήνει τη μη χρήση των επηρεαζόμενων οχημάτων μέχρι την αντικατάσταση του ελαττωματικού εξαρτήματος. Πρόκειται για σοβαρό ζήτημα οδικής ασφάλειας και η έγκαιρη συμμόρφωση αποτρέπει σοβαρούς κινδύνους και προστατέυει τη ζωή οδηγών, επιβατών και τρίτων.

Σημειώνεται ότι από την ύπαρξη ελαττωματικού αερόσακου προκύπτει η πιθανότητα ρήξης του πυροκροτητή αερόσακου, με αποτέλεσμα την εκτόξευση μεταλλικών θραυσμάτων, γεγονός που δύναται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών στο τηλ. 22807000 ή ηλεκτρονικά στο recalls@rtd.mcw.gov.cy.

*Επισυνάπτεται αρχείο με τα επηρεαζόμενα οχήματα.

(ΣαΠ) 25-06-2026

 Αρ. ΕγγραφήςΑρ. ΠλαισίουΚατασκευαστής
1KTS4561C3H9E3D86Y154510CHRYSLER
2KUV5711C3H9E3D98Y126623CHRYSLER
3TMX9031C3H9E3D27Y567637CHRYSLER
4LAS9341C3H9E3D37Y544755CHRYSLER
5MBX6991C3H9E3DX7Y567479CHRYSLER
6MTA7001C3H9E3D47Y592930CHRYSLER
7NBT9531C3H9E3D06Y132999CHRYSLER
8NMY2561C3H9E3DX8Y102315CHRYSLER
9LAJ9291D7HA18D83S257550DODGE
  10PAM1103D3KU28C53G818788DODGE
  11KSK140JDAG303G000502568DAIHATSU