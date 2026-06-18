Με αφορμή τη δημοσίευση του Υπομνήματος του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για την ασφάλεια των σχολικών λεωφορείων, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ενημερώνει ότι τα τεχνικά ζητήματα που καταγράφονται είχαν ήδη εντοπιστεί στο πλαίσιο των έκτακτων δειγματοληπτικών ελέγχων που διενήργησε το Τμήμα στα Κέντρα Ελέγχου Μηχανοκίνητων Οχημάτων (ΚΕΜΟ).

Το Υπόμνημα επιβεβαιώνει τη σημασία των πρόσθετων αυτών ελέγχων, καθώς και την ανάγκη συνέχισης και ενίσχυσης των μέτρων εποπτείας ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Πρόσθετοι τεχνικοί έλεγχοι στα σχολικά λεωφορεία

Στο πλαίσιο της συνεχούς εποπτείας της μαθητικής υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκαν έκτακτοι δειγματοληπτικοί τεχνικοί έλεγχοι σχολικών λεωφορείων στα ΚΕΜΟ του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

Οι έλεγχοι αυτοί εφαρμόστηκαν ως πρόσθετο προληπτικό μέτρο, πέραν της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο στα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ).

Μέσα από τη διαδικασία εντοπίστηκαν οχήματα με τεχνικά ζητήματα, τα οποία δεν είχαν διαπιστωθεί κατά τον προηγηθέντα έλεγχο στα ΙΚΤΕΟ. Τα οχήματα αυτά, ανάλογα με την περίπτωση, είτε επιδιορθώθηκαν και επανήλθαν σε λειτουργία, είτε αποσύρθηκαν οριστικά από τον στόλο της μαθητικής υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι, με οδηγία του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, τα λεωφορεία που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της μαθητικής υπηρεσίας πρέπει, τα τελευταία χρόνια, να έχουν επιτύχει σε τεχνικό έλεγχο εντός περιόδου τριών μηνών πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, επιπρόσθετα από τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Διορθωτικές ενέργειες και μέτρα συμμόρφωσης

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών έχει προβεί σε σειρά ενεργειών για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των αναδόχων με τις οδηγίες που δόθηκαν για την έγκαιρη προσέλευση των οχημάτων στα ΚΕΜΟ. Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες συμβατικές ποινές.

Σε σχέση με περιπτώσεις οχημάτων που είχαν εγκριθεί από ΙΚΤΕΟ και ακολούθως κρίθηκαν ακατάλληλα κατά τον έλεγχο στα ΚΕΜΟ, έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία διερεύνησης. Εκεί όπου τεκμηριώνεται παράβαση, εφαρμόζονται οι πρόνοιες του περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόμου, Ν. 1(Ι)/2007, για επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Παράλληλα, προγραμματίζεται επαναληπτική εκπαίδευση των λειτουργών των ΙΚΤΕΟ στη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων.

Για τις περιπτώσεις σχολικών λεωφορείων που εντοπίστηκαν στην Επαρχία Αμμοχώστου να χρησιμοποιούνται χωρίς εν ισχύ πιστοποιητικό καταλληλότητας, έχουν ετοιμαστεί ανακριτικοί φάκελοι και έχουν διαβιβαστεί στην Αστυνομία για τις περαιτέρω ενέργειες.

Ταυτόχρονα, έγιναν αυστηρές συστάσεις στους αναδόχους για έλεγχο του στόλου που χρησιμοποιείται για τη μαθητική υπηρεσία και έχουν επιβληθεί χρηματικές ποινές, σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες των Συμβάσεων Παραχώρησης.

Συνέχιση και ενίσχυση της εποπτείας

Μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς 2025-2026 έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος στα ΚΕΜΟ στο 70% του στόλου της μαθητικής υπηρεσίας.

Ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα των πρόσθετων ελέγχων, καθώς και τις συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, έχει δώσει οδηγίες σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφάλειας.

Η ασφάλεια των μαθητών παραμένει βασική προτεραιότητα. Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών συνεχίζει τους ελέγχους, την εφαρμογή των συμβατικών και νομοθετικών προνοιών και την ενίσχυση των διαδικασιών εποπτείας της μαθητικής υπηρεσίας.