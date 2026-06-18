Άσκηση έρευνας και διάσωσης στην Ανατολική Μεσόγειο θα διεξάγουν από κοινού Τουρκία και ψευδοκράτος, από τις 22 έως τις 26 Ιουνίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας.

Όπως αναφέρεται, «η άσκηση θα πραγματοποιηθεί εντός του εναέριου χώρου, των ‘χωρικών υδάτων’ και της ‘επικράτειας’ της ‘τδβκ’, καθώς και σε διεθνή ύδατα που εμπίπτουν στη ζώνη ευθύνης έρευνας και διάσωσης της Τουρκίας».

Στην άσκηση θα συμμετάσχουν χερσαίες, ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις της Τουρκίας, η Χωροφυλακή, η Ακτοφυλακή, η ‘διοίκηση δυνάμεων ασφαλείας’ του ψευδοκράτους και άλλοι πολιτικοί φορείς και οργανισμοί.

Την ίδια στιγμή, η Άγκυρα ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με περιφερειακές χώρες, καθώς από τις 22 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου θα διεξαχθεί στο Ικόνιο η τριμερής αεροπορική άσκηση «Τουρκικός Αετός», με τη συμμετοχή της Τουρκίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Αιγύπτου, υπό την αιγίδα της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας ενημέρωσης του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, λίγες εβδομάδες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί στην Άγκυρα στις 7-8 Ιουλίου.

ΚΥΠΕ