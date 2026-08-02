Τα όσα συνέβησαν από το τουρκικό κατοχικό καθεστώς κατά τη διάρκεια της αντικατοχικής εκδήλωσης του Δήμου Αμμοχώστου χθες στη Δερύνεια είναι καταδικαστέα, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά το μνημόσυνο του πρώτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, στην Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Κύκκου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «τιμούμε τη μνήμη του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, του πρώτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στην παρούσα κρίσιμη συγκυρία όσον αφορά το Κυπριακό, οι παρακαταθήκες του Μακαρίου είναι εδώ, ειδικότερα όσον αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία, τη διεθνή υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μέσα από αυτή την προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη, ένα από τα βασικά δεδομένα, και χαίρομαι που αυτή η βασική θέση της δικής μας πλευράς για συνέχιση, μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναγνωρίζεται.

Μέσα από τις δημόσιες δηλώσεις του ΓΓ των ΗΕ αλλά και όσων λέχθηκαν και στην κατ΄ιδίαν συνάντηση, στη διμερή που είχαμε, αλλά και στη διευρυμένη στην παρουσία του Τουρκοκύπριου ηγέτη, έχει ξεκαθαρίσει ότι – δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο- έχουν διαγραφεί οι όποιες σκιές σε σχέση με τα δύο κράτη, οι οποιεσδήποτε άλλες μορφές λύσης εκτός του κουτιού. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρχαν ερωτηματικά, υπήρχαν αμφιβολίες που εκφράζονταν από κάποιους με αφορμή την προσέγγιση της Τουρκίας σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο.

Και, θεωρώ, ότι όλα αυτά σχετίζονται, οι παρακαταθήκες, και με την προσπάθεια που γίνεται σήμερα, μια προσπάθεια που έχει εντατικοποιηθεί μετά την αναχώρηση του ΓΓ των ΗΕ. Ήδη, βρισκόμαστε σε τεχνοκρατικό επίπεδο σε επαφή με τα ΗΕ για να προετοιμαστεί η διευρυμένη διάσκεψη, το ίδιο και με την ΕΕ, και θα συνεχίσουμε καθ΄όλη τη διάρκεια του Αυγούστου να εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση που προανέφερα».

Κληθείς να αναφερθεί στην παρενόχληση από drones στη Δερύνεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «πρώτα και πάνω από όλα καταδικάζω τέτοιου είδους ενέργειες, νομίζω πρώτη φορά γίνεται να υπάρχει αυτή η παραβίαση, ειδικότερα κατά την αντικατοχική εκδήλωση του Δήμου Αμμοχώστου. Υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Δεν ήταν μόνο τα drones. Εκείνο που εγώ πρόσεξα χθες, για πρώτη φορά τουλάχιστον, παρευρίσκομαι σε αυτή την εκδήλωση από την περίοδο που ήμουν και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και Υπουργός Εξωτερικών, ήταν η πρώτη φορά που στην αρχή της εκδήλωσης είχαμε τουρκικά εμβατήρια τα οποία ακούγονταν, ήταν ένας τρόπος να παρενοχλήσουν την εκδήλωση. Εκείνο που θέλω να πω πέραν του να καταδικάσω τέτοιου είδους γεγονότα είναι ότι όσο βλέπουμε να υπάρχουν εξελίξεις, όσο βλέπουμε να υπάρχουν δεδομένα προς την κατεύθυνση επίλυσης του Κυπριακού, σίγουρα κάποιοι οι οποίοι ασπάζονται τη διχοτόμηση της Κύπρου, κάποιοι που είναι θιασώτες της συνέχισης αυτής της απαράδεκτης κατάστασης πραγμάτων, και αναφέρομαι στην τουρκική πλευρά, θα επιδιώκουν να δημιουργούν προβλήματα, να δημιουργούν νέα θέματα και δυσκολίες. Σίγουρα όλα αυτά είναι καταδικαστέα, θα γίνει ό,τι πρέπει να γίνει. Την ίδια στιγμή, να πω ότι είμαστε προσηλωμένοι στον στόχο μας».

Ερωτηθείς αν θεωρεί πως ήταν τυχαία η χρονική στιγμή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «σίγουρα ο τουρκικός κατοχικός στρατός ενδεχομένως να ήθελε να στείλει κάποια μηνύματα. Δεν γνωρίζω ποιος είναι πίσω από αυτή την ενέργεια, τι προηγήθηκε, ποιος έδωσε τις οδηγίες, γιατί έγινε κ.ο.κ. Όλα αυτά είναι καταδικαστέα, δεν υπάρχει οποιαδήποτε δικαιολογία. Από κει και πέρα, παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια για να ξεκινήσει μια διεθνής προσπάθεια, η οποία είναι υποσχόμενη και αυτό δεν είναι ευχολόγια, είναι στη βάση των όσων συζητούμε, των όσων είδαμε, του πώς προχωρούμε και θα κάνουμε το παν, έτσι ώστε να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα».

Τέλος, ερωτηθείς αν βρισκόμαστε πιο κοντά στον ανασχηματισμό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είπα και χθες, να το επαναλάβω και σήμερα. Δεν εξαγγέλλονται οι ανασχηματισμοί. Οι ανασχηματισμοί ανακοινώνονται. Διαβάζω και εγώ πάρα πολλά, δεν είναι τώρα που τα διαβάζω, έχει δύο μήνες που τα διαβάζω. Όλα θα γίνουν στην ώρα τους».