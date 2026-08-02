Ο Γουίλι Νέλσον είναι ήδη 93 χρονών, αλλά παραμένει πνευματικά ακμαίος, μουσικά -και πολιτικά- ενεργός. Είναι από τους σημαντικότερους Αμερικανούς τραγουδοποιούς της κάντρι (και μάλιστα της outlaw country, μακριά από το γυαλιστερό σελοφάν του εμπορικού είδους).

Το 1985 ίδρυσε, μαζί με τους επίσης διάσημους μουσικούς Neil Young και John Mellencamp, το Farm Aid, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ως απάντηση σε μια μεγάλη οικονομική κρίση που έπληξε τις οικογενειακές φάρμες στις ΗΠΑ. Το Farm Aid οργανώνει μεγάλες συναυλίες, με συμμετοχή αστέρων της κάντρι και του ροκ και τα έσοδα, μαζί με άλλες χορηγίες, διατίθενται για την στήριξη Αμερικανών αγροτών και μικροϊδιοκτητών αγροτικής γης, καθώς επίσης για την προώθηση βιώσιμων καλλιεργειών.

Όλα αυτά αναφέρονται ως εισαγωγή για την ανάρτηση που έκανε την Πέμπτη ο Γουίλι Νέλσον, για να διαμαρτυρηθεί για την καταστροφή μεγάλων εκτάσεων γεωργικής γης για την κατασκευή κέντρων δεδομένων για τις ανάγκες τεχνολογικών εταιρειών. Χαρακτήρισε καταστροφικά για το περιβάλλον και τους αγρότες τα κέντρα δεδομένων: «Είναι θορυβώδη, κλέβουν νερό και προκαλούν φωτορύπανση», είπε.

Για τον ίδιο, «η δύναμη της αγροτικής Αμερικής δεν προήλθε ποτέ από μεγάλα βιομηχανικά αποτυπώματα. Προέρχεται από γενιές ανθρώπων, ανοιχτούς χώρους, τοπικές επιχειρήσεις και μια σύνδεση με τη γη», προσθέτοντας ότι η χώρα αξίζει «διοίκηση που δεν κλέβει γεωργική γη και μικρές οικογενειακές φάρμες».

INS