Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 41 εξακολουθούν να αγνοούνται μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε επιβατηγό πλοίο ανοιχτά του νησιού Μαδούρα στην Ινδονησία, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της χώρας.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το φέρι μετέφερε συνολικά 271 επιβάτες και μέλη του πληρώματος. Μέχρι το απόγευμα της Κυριακής (τοπική ώρα), οι διασώστες είχαν απεγκλωβίσει 225 άτομα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίζονται.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το φέρι είχε αποπλεύσει από τη Σουραμπάγια με προορισμό την πόλη Μακασάρ στα νότια της νήσου Σουλαουέσι.

Οι Αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει προς το παρόν περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της πυρκαγιάς ή τη διαδρομή του πλοίου.

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KM Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya–Makassar terbakar di perairan utara Sumenep, Madura, Minggu (2/8/2026). Sekitar 250 person on board (POB) dievakuasi setelah api melahap hampir seluruh bagian kapal.https://t.co/NfxQhb0eG1 pic.twitter.com/7u2keTEyUx August 2, 2026

protothema.gr