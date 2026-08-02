Υποψήφια για την προεδρία της ΕΔΕΚ η Σοφία Χριστοδούλου: «Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, θα συνεχίσω να υπηρετώ με την ίδια αφοσίωση»

Την υποψηφιότητα της για την προεδρία της ΕΔΕΚ ανακοίνωσε σήμερα η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή.

Όπως αναφέρει στην ανάρτηση της, «Είναι μια απόφαση που έλαβα με πλήρη συνείδηση της ευθύνης που συνεπάγεται, ύστερα από ώριμη σκέψη και ουσιαστικό διάλογο με συναγωνιστές, συναγωνίστριες και την οικογένειά μου».

Αυτούσια η ανάρτηση της

Συναγωνιστές, συναγωνίστριες,

Με αίσθημα ευθύνης ανακοινώνω την υποψηφιότητά μου για την προεδρία της ΕΔΕΚ στις εκλογές της 5ης Σεπτεμβρίου.

Όπως πάντοτε σας μιλώ με ειλικρίνεια, απλότητα και σεβασμό, έτσι αισθάνομαι την υποχρέωση να σας πω ότι η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη. Είναι, όμως, μια απόφαση που έλαβα με πλήρη συνείδηση της ευθύνης που συνεπάγεται, ύστερα από ώριμη σκέψη και ουσιαστικό διάλογο με συναγωνιστές, συναγωνίστριες και την οικογένειά μου.

Η περίοδος που διανύει η ΕΔΕΚ είναι, χωρίς υπερβολή, από τις πιο κρίσιμες της σύγχρονης ιστορίας της. Η μεταβατική αυτή φάση απαιτεί σοβαρότητα, ψυχραιμία, ενότητα και προσήλωση στον κοινό μας στόχο.

Πρώτιστη προτεραιότητά μας είναι η πιστή εφαρμογή των αποφάσεων του Έκτακτου Συνεδρίου όπως αυτές ψηφίστηκαν από τα μέλη. Προέχει η διασφάλιση της ενότητας, της αξιοπιστίας, της καθαρότητας και της προοπτικής του κόμματός μας.

Γνωρίζω τις δυσκολίες και δεν υποτιμώ καμία από αυτές. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, αλλά πιστεύω ότι η ΕΔΕΚ μας, αξίζει μια ειλικρινή, συλλογική και υπεύθυνη προσπάθεια για να σταθεί ξανά δυνατή.

Σε αυτή την προσπάθεια κανείς δεν περισσεύει. Η ΕΔΕΚ χρειάζεται όλες τις δυνάμεις της, όλα τα στελέχη της, όλα τα μέλη της.

Θα εργαστώ με συνέπεια, ανιδιοτέλεια και συλλογικό πνεύμα.

Θέτω την υποψηφιότητά μου στην κρίση των μελών και της βάσης του κόμματός μας, με απόλυτο σεβασμό στη δημοκρατική τους βούληση.

Γνωρίζετε ότι, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, θα συνεχίσω να υπηρετώ την ΕΔΕΚ με την ίδια αφοσίωση. Γιατί η ΕΔΕΚ για μένα είναι πορεία ζωής.

Η ΕΔΕΚ έχει ιστορική αποστολή, έχει πολιτικό λόγο και έχει θέση στο μέλλον του τόπου. Η ευθύνη όλων μας είναι να διαφυλάξουμε αυτή την παρακαταθήκη και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια νέα πορεία.

Θεωρώ ιστορικό καθήκον της νέας γενιάς, μαζί με όλους τους ΕΔΕΚίτες και τις ΕΔΕΚίτισσες, να βρεθεί δίπλα σας στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για την ανασυγκρότηση, την ανανέωση και τη δικαίωση του κινήματός που μας άφησε ο ιστορικός μας ηγέτης ο Βάσος Λυσσαρίδης.

Σας καλώ να δώσουμε μαζί αυτή τη μάχη.

Παραμένω στη διάθεση σας για να τα πούμε κατιδίαν, να συζητήσουμε και να προχωρήσουμε μαζί.