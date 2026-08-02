Ο Αντόνιο Γκουτέρες έφυγε και η κανονικότητα επαναφέρει το ενδιαφέρον στο παρασκήνιο των προεδρικών εκλογών. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, στις αρχές της εβδομάδας, καθόρισε, εκ των πραγμάτων, την ατζέντα της δημόσιας συζήτησης. Το ερώτημα, βέβαια, που παραμένει να αιωρείται είναι κατά πόσο και σε ποιον βαθμό το Κυπριακό και οι εξελίξεις γύρω από αυτό θα μπουν στον δημόσιο βίο το επόμενο χρονικό διάστημα.

Τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό θα έχουν ασφαλέστατα αντίκτυπο στο πολιτικό σκηνικό, σε ένα πεδίο πολιτικής όπου το προεκλογικό παιχνίδι έχει ήδη ξεκινήσει.

Από την άλλη, χρονικά, ίσως να είναι τυχαίο, ίσως και όχι.

Πριν ακόμη αναχωρήσει από την Κύπρο ο Αντόνιο Γκουτέρες και ενώ στο διαδίκτυο κυκλοφορούσε ευρέως, με ποικίλα σχόλια, η φωτογραφία του Αβέρωφ Νεοφύτου να κάνει χειραψία με τον Στέφανο Στεφάνου στη συγκέντρωση της δικοινοτικής πρωτοβουλίας υπέρ της λύσης του Κυπριακού, στην Πινδάρου ανέβαζαν στα ύψη το θέμα των ταυτοτήτων και συζητούσαν τα αποτελέσματα της μεγάλης δημοσκόπησης για τις προεδρικές εκλογές, κάποια από τα συμπεράσματα της οποίας αποκάλυψε ο «Φ» την περασμένη Πέμπτη.

Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση έχει και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία κατέχει ο «Φ» και από την ανάγνωση των οποίων μπορούν να εξαχθούν πολλά συμπεράσματα, τα οποία αποτελούν ασφαλώς μέρος της όλης εξίσωσης των προεδρικών εκλογών.

Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με τις όποιες εξελίξεις στο Κυπριακό, είναι ικανά να δημιουργήσουν ένα νέο πλαίσιο για το πολιτικό σκηνικό. Παράλληλα, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, αντίστοιχη δημοσκόπηση, με ανάλογα σενάρια, έχει γίνει και από άλλη πολύ γνωστή εταιρεία για ιδιωτική χρήση, από την οποία επίσης προκύπτουν εξίσου χρήσιμα συμπεράσματα, με ελαφρώς, όμως, διαφοροποιημένα αποτελέσματα.

Τα γενικά συμπεράσματα που θα μπορούσαμε να εξαγάγουμε είναι τα εξής:

● Οι δημοσκοπήσεις θα αποτελέσουν εργαλείο της προεκλογικής περιόδου, όχι μόνο για τις προεδρικές εκλογές, αλλά ενδεχομένως και για τη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού στο πλαίσιο των όποιων εσωκομματικών διεργασιών.

● Η Αννίτα Δημητρίου είναι η πιο δυνατή υποψηφιότητα από τον ΔΗΣΥ τη δεδομένη στιγμή

● Το σενάριο Νίκος Χριστοδουλίδης – Αννίτα Δημητρίου φαίνεται να προδιαγράφει την πιο αμφίρροπη μάχη για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. Στην πρώτη περίπτωση, που αφορούσε την έρευνα των προηγούμενων ημερών, η οποία παρουσιάστηκε στα γραφεία της Πινδάρου, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ είχε ελαφρύ προβάδισμα. Στη δεύτερη περίπτωση, που αφορά δημοσκόπηση γνωστής εταιρείας, τα δεδομένα ήταν αντίστροφα. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση αποτυπώνεται ντέρμπι.

● Ο Αβέρωφ Νεοφύτου ξεκινά από πολύ καλή αφετηρία σε σχέση με το 2023. Αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν πρέπει να παραγνωρίζεται. Αν λάβει κάποιος υπόψη το γεγονός ότι, στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές, ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ ξεκινούσε με μονοψήφια ποσοστά, καταφέρνοντας να φτάσει σε ποσοστό πάνω από 26%, σε ένα σκηνικό που δεν ήταν ευνοϊκό για τον ίδιο, τότε θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι τα δεδομένα είναι σήμερα πιο ευνοϊκά για τον Αβέρωφ Νεοφύτου.

● Ο Νίκος Χριστοδουλίδης παραμένει ισχυρός παίκτης στο παιχνίδι των προεδρικών εκλογών, παρά την έντονη αντιπολίτευση που δέχεται σχεδόν καθημερινά, τόσο από το ΑΚΕΛ όσο και από τον ΔΗΣΥ, το τελευταίο διάστημα. Οι επιθέσεις αναμένεται, βέβαια, να κλιμακωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Παρά το γεγονός ότι και τα τρία κόμματα που τον στήριξαν το 2023 κατέγραψαν εκλογικές απώλειες στις βουλευτικές εκλογές, ο ίδιος, ως υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές, φαίνεται να καταγράφει ποσοστά αρκετά πάνω από το 20%.

Αυτό επιβεβαιώνει ένα άλλο στοιχείο των διαφόρων ερευνών, οι οποίες δείχνουν ότι καταφέρνει να αποσπά ή, κατά άλλους, να συντηρεί ένα σημαντικό ποσοστό συναγερμικών ψήφων, που κυμαίνεται μεταξύ 25% και 30% των ψηφοφόρων του ΔΗΣΥ. Φαίνεται, επίσης, να υπερτερεί έναντι όλων στα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

● Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης και το ΑΚΕΛ δεν ήταν το σημείο αναφοράς των συγκεκριμένων δημοσκοπήσεων που έχουμε υπόψη μας. Ωστόσο, μέσα από τα αποτελέσματά τους προκύπτει ότι ο τέως διαπραγματευτής, ως υποψήφιος, παραμένει μια ισχυρή επιλογή για το κόμμα της Αριστεράς, το οποίο, υπό κάποιες προϋποθέσεις και με κατακερματισμένο το σκηνικό στο στρατόπεδο της Δεξιάς, μπορεί να κερδίσει την εξουσία.

Μάλιστα, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, οριακά μεν, με μόλις μία μονάδα, φαίνεται όμως να κερδίζει δε, τόσο τον Νίκο Χριστοδουλίδη όσο και την Αννίτα Δημητρίου σε σενάρια δεύτερου γύρου. Καλές προϋποθέσεις φαίνεται να έχει και η περίπτωση του Στέφανου Στεφάνου, όμως ο ΓΓ του ΑΚΕΛ παρουσιάζεται με λιγότερες πιθανότητες να κερδίσει στον δεύτερο γύρο στα διάφορα σενάρια. Είναι, όμως, προφανές ότι ο υποψήφιος που θα στηρίξει το ΑΚΕΛ θα είναι ο ένας εκ των δύο υποψηφίων του δεύτερου γύρου. Εκτός, βέβαια, συγκλονιστικού απροόπτου. Τι σημαίνει αυτό; Ως δεδομένο, αποκλείει μια μάχη στη δεύτερη Κυριακή μεταξύ Χριστοδουλίδη και Αννίτας ή μεταξύ Χριστοδουλίδη και Αβέρωφ.

Όλα τα πιο πάνω δεδομένα θα πρέπει να ιδωθούν μέσα στο χρονικό πλαίσιο διεξαγωγής των ερευνών, λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολιτικό σκηνικό είναι ακόμη ρευστό. Τα σενάρια που εξετάζονται είναι σενάρια, ασφαλώς, που συζητούνται τόσο για την εσωκομματική μάχη στον ΔΗΣΥ όσο και σε ό,τι αφορά γενικότερα τους πρωταγωνιστές στη μονομαχία των προεδρικών εκλογών.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, απομένει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι τις προεδρικές εκλογές και στην εξίσωση παραμένουν αρκετοί άγνωστοι παράγοντες. Όπως, για παράδειγμα, το πώς θα εξελιχθεί η σχέση Προεδρικού – ΔΗΚΟ, πώς θα διαμορφωθεί το εσωκομματικό σκηνικό στον ΔΗΣΥ, όπου η προεκλογική έχει ήδη ξεκινήσει με υψηλούς τόνους στο παρασκήνιο, ποιος θα είναι τελικά ο εκλεκτός του ΑΚΕΛ, τι θα πράξει το ΕΛΑΜ και πόσοι θα είναι τελικά οι υποψήφιοι. Άγνωστο παραμένει, επίσης, ποια θα είναι η ατζέντα γύρω από την οποία θα διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές…

Καταλληλότερος ο Νίκος Χριστοδουλίδης

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο της δημοσκόπησης που παρουσιάστηκε στην Πινδάρου ήταν μια κάρτα στην οποία υπήρχε το ερώτημα για το ποιο άτομο θεωρούν οι πολίτες καταλληλότερο για επόμενο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η απάντηση δινόταν με αυθόρμητη αναφορά. Στο ερώτημα αυτό, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ήταν πρώτος με 19%, δεύτερος ο Ανδρέας Μαυρογιάννης με 16%, τρίτη η Αννίτα Δημητρίου με 12% και τέταρτος ο Αβέρωφ Νεοφύτου με 9%.

Στην έρευνα αυτή καταγράφονται, με μικρότερα ποσοστά, και άλλα άτομα, τα ονόματα των οποίων ακούστηκαν κατά καιρούς σε διάφορα σενάρια ως πιθανοί υποψήφιοι για τις προεδρικές εκλογές. Όπως είναι, για παράδειγμα, ο Γιώργος Παμπορίδης, ο Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ο Χρίστος Χρίστου, αλλά και η Ειρήνη Χαραλαμπίδου και ο Χρίστος Στυλιανίδης.

Οι απαντήσεις και η σειρά κατάταξης μπορούν να έχουν διάφορες ερμηνείες. Η καταλληλόλητα, όμως, για την Προεδρία, ως κριτήριο στην αντίληψη του κόσμου, είναι καθοριστικός παράγοντας ψήφου.

Η ισχυρή εσωκομματικά Αννίτα

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα της Αννίτας Δημητρίου έναντι των όποιων άλλων πιθανών εσωκομματικών αντιπάλων της. Βασική παράμετρος που θα πρέπει να διευκρινιστεί είναι ότι η δημοσκόπηση ήταν παγκύπρια, άρα απεικονίζει την ευρύτερη εικόνα της κοινωνίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι αντικατοπτρίζει πλήρως και την εικόνα μεταξύ των μελών του κόμματος. Αυτή είναι μια παράμετρος η οποία διερευνάται σε δεύτερη έρευνα που «τρέχει» ανάμεσα στα μέλη του κόμματος.

Στοιχεία που διέρρεαν από προηγούμενες έρευνες έκαναν και πάλι λόγο για προβάδισμα της Αννίτας Δημητρίου, όχι όμως μεγάλο, καθώς φαίνεται ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου διατηρεί ακόμη ισχυρό έρεισμα στα μέλη του κόμματος. Πέραν της σχέσης που έχτισε ως πρόεδρος του κόμματος για δέκα χρόνια, γνωρίζει καλά και τον κομματικό μηχανισμό.

Επικοινωνιακά, επίσης, κινείται σε ένα πιο ανοικτό πλαίσιο, επενδύοντας σε ένα ευρύτερο ακροατήριο. Πρόκειται για στοιχείο το οποίο αναμένεται να θέσει ως σημείο αναφοράς στην εσωκομματική μάχη, προβάλλοντας την υποψηφιότητά του ως μια επιλογή που μπορεί να αντλήσει ψήφους και από άλλους χώρους, πέραν του συναγερμικού ακροατηρίου.

Από την άλλη, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο Γιώργος Παμπορίδης παρουσιάζεται να υστερεί εσωκομματικά έναντι της Αννίτας Δημητρίου και του Αβέρωφ Νεοφύτου, γεγονός το οποίο, άλλωστε, έχει επισημάνει κάποια στιγμή και ο ίδιος ότι οι άλλοι δύο έχουν πλεονέκτημα στο κομματικό ακροατήριο.

Σε κάθε περίπτωση, η εσωκομματική μάχη παραμένει ακόμη ανοικτή για τον Αβέρωφ Νεοφύτου, αν και η Αννίτα Δημητρίου φαίνεται να διατηρεί, με βάση όσα διαρρέουν από τις μετρήσεις, ένα σταθερό εσωκομματικό προβάδισμα. Παράλληλα, ως αντίπαλος του Νίκου Χριστοδουλίδη, φαίνεται να είναι ισχυρότερη, με περισσότερες πιθανότητες από τους άλλους να τον κερδίσει στον πρώτο γύρο, ο οποίος είναι και η πιο κρίσιμη μάχη.

Ισχυρός εντός ΔΗΣΥ ο Χριστοδουλίδης

Αξιοσημείωτο στοιχείο της έρευνας του ΔΗΣΥ είναι ότι, με βάση την ανάλυση ψήφου που γίνεται για τους υποψηφίους, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ακόμη και στο σενάριο στο οποίο έχει αντίπαλό του την Αννίτα Δημητρίου, καταφέρνει να αποσπά ποσοστό γύρω στο 31% της συναγερμικής ψήφου, βάσει των δεδομένων των τελευταίων βουλευτικών εκλογών.

Αφορά, δηλαδή, σχεδόν για το ένα τρίτο των συναγερμικών ψηφοφόρων, το οποίο, με βάση το 27,1% των βουλευτικών εκλογών, μεταφράζεται περίπου σε ποσοστό 9%. Πρόκειται για πολύ σημαντικό ποσοστό, δεδομένης και της φθοράς από τη διακυβέρνηση, αλλά και των απογοητεύσεων ή της δυσαρέσκειας που μπορεί να προέκυψαν, για διάφορους λόγους, αυτά τα χρόνια.

Παρ’ όλα αυτά, η Αννίτα Δημητρίου έχει ένα, έστω και οριακό, προβάδισμα στη μεταξύ τους μάχη στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. Το ποσοστό που αποσπά ο Νίκος Χριστοδουλίδης με άλλον πιθανό υποψήφιο από τον ΔΗΣΥ είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με το 31% που καταγράφει με αντίπαλο την Αννίτα Δημητρίου.

Στην έρευνα μετρήθηκε επίσης και ο Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, σε ένα σενάριο που έπαιζε για κοινή υποψηφιότητα σε συνεργασία με το ΔΗΚΟ. Εκ του αποτελέσματος, δεν φαίνεται να έχει πιθανότητες να… «περπατήσει», καταγράφοντας τα χαμηλότερα ποσοστά ως πιθανός υποψήφιος του ΔΗΣΥ.

Οι εξελίξεις στο Κυπριακό και η μη πρόσκληση Αβέρωφ

Την προηγούμενη Παρασκευή, πριν από την έλευση Γκουτέρες στο νησί, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε συγκαλέσει το Εθνικό Συμβούλιο για ενημέρωση σχετικά με την επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες που θα ακολουθούσε. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, η πρόεδρος του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου, είχε συγκαλέσει την Ομάδα Κυπριακού του κόμματος για να την ενημερώσει.

Σε αυτήν συμμετέχουν αρκετά από τα παλαιά στελέχη του κόμματος, όπως ο τέως υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης, ο πρώην ευρωβουλευτής και ιστορικό στέλεχος Παναγιώτης Δημητρίου, η πρώην υπουργός Στέφη Δράκου και άλλοι. Δεν κλήθηκε, όμως, ο Αβέρωφ Νεοφύτου, έστω και υπό την ιδιότητά του ως τέως προέδρου του κόμματος, γεγονός που δεν έμεινε ασχολίαστο.

Το Κυπριακό είναι και το χαρτί το οποίο αναμένεται να παίξει ο Αβέρωφ Νεοφύτου στις προεδρικές εκλογές, αλλά και ενόψει της εσωκομματικής μάχης. Αποτελεί το κύριο πεδίο ενδιαφέροντός του και είναι το θέμα για το οποίο κάνει τις περισσότερες παρεμβάσεις, πραγματοποιώντας κατά καιρούς και πολλές διπλωματικές επαφές για να ενημερώνεται.

Για την επίσκεψη Γκουτέρες, αλλά και για τις εξελίξεις στο Κυπριακό γενικότερα, εστίασε ιδιαίτερα, με παραπομπή σε παλαιότερες τοποθετήσεις του, με τις οποίες ανέλυε τα δεδομένα και κατέγραφε τις εκτιμήσεις του, δηλώνοντας πώς τα γεγονότα τον δικαίωσαν. Η παρουσία του στην εκδήλωση της δικοινοτικής πρωτοβουλίας για λύση του Κυπριακού, μαζί με τον Στέφανο Στεφάνου, είχε συμβολικό χαρακτήρα και ήθελε να στείλει ένα μήνυμα. Όχι ότι θα είναι ο εκλεκτός του ΑΚΕΛ, αλλά ότι θα είναι ένας υποψήφιος που θέλει λύση του Κυπριακού και μπορεί να επιδιώξει να την επιτύχει και, κατά συνέπεια, θα είναι μια υποψηφιότητα η οποία μπορεί να απευθυνθεί και σε ένα ευρύτερο κοινό, που θέλει λύση στο Κυπριακό και τον θεωρεί ικανό να το διαχειριστεί.

Συνεπώς, το ποιες θα είναι οι εξελίξεις στο Κυπριακό και πόσο καθοριστικές θα είναι θα έχει τη σημασία του. Πρώτον, διότι θα είναι για τον Αβέρωφ ένα γήπεδο στο οποίο θέλει να «παίξει» και, δεύτερον, διότι θα δημιουργηθεί ένα πολιτικό υπόβαθρο ώστε, με αφορμή τις εξελίξεις στο Κυπριακό, να γίνει επίκληση της ενότητας, ανάλογα, βέβαια, και με το πώς θα κινηθούν οι διαδικασίες στα εσωκομματικά του ΔΗΣΥ.

Η ανάρτηση του Αβέρωφ, την περασμένη Πέμπτη, για το Κυπριακό είχε ξεκάθαρο υπονοούμενο για την ηγεσία της Πινδάρου, με αφορμή το δημοσίευμα του «Φ» για τη δημοσκόπηση. Αφού εξέφρασε τον προβληματισμό του για το Κυπριακό και το αποτέλεσμα της επίσκεψης Γκουτέρες, έριξε και την μπηχτή για παλαιοκομματικά παιχνιδάκια.

«Και αντί να επικεντρωθούμε όλοι στο πώς θα επιστρέψουμε στην τροχιά των ουσιαστικών συζητήσεων, κάποιοι αποφάσισαν ότι τώρα είναι η ώρα να αρχίσουν παλαιοκομματικά παιχνιδάκια…», είχε γράψει, μεταξύ άλλων, σε ένα σημείο της ανάρτησής του, αναφορά που κατά πάσα πιθανότητα είχε ως αποδέκτες την ηγεσία της Πινδάρου για τη δημοσκόπηση.

Αυτό που κυκλοφορεί στα πηγαδάκια είναι πως ο Αβέρωφ θεωρεί ότι η Αννίτα κινείται με τον ίδιο τρόπο που κινήθηκε και ο Χριστοδουλίδης το 2023, χρησιμοποιώντας δημοσκοπήσεις για να τον εξουδετερώσει.

Η ηγεσία του κόμματος φαίνεται να έχει στραμμένη την προσοχή της κυρίως προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ως τον βασικό αντίπαλο στη μάχη του πρώτου γύρου, θεωρώντας ότι μπορεί να κερδίσει την εσωκομματική μάχη. Στο σενάριο υποψηφιότητας της Αννίτας, άλλωστε, βολεύονται και όλοι οι επίδοξοι μνηστήρες της προεδρίας του κόμματος, αφού σίγουρα ανοίγει η θέση.

Θα είναι ο Χρίστος Χρίστου υποψήφιος;

Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, η συζήτηση επανέρχεται στο θέμα του ΕΛΑΜ και στο κατά πόσο θα έχει ή όχι υποψήφιο στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. Το αξιοσημείωτο είναι ότι, με βάση τη μέτρηση της Πινδάρου, τόσο στο σενάριο υποψηφιότητας του Χρίστου όσο και στο σενάριο μη υποψηφιότητάς του, τα δεδομένα για την Αννίτα Δημητρίου και τον Νίκο Χριστοδουλίδη δεν διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό.

Συγκεκριμένα, στο σενάριο υποψηφιότητας του Χρίστου, ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ καταγράφει ποσοστό 10%, η Αννίτα Δημητρίου 24% και ο Νίκος Χριστοδουλίδης 22%. Στο σενάριο μη υποψηφιότητάς του, και οι δύο αυξάνουν τα ποσοστά τους, με τα δεδομένα να είναι ελαφρώς πιο ευνοϊκά για τον Χριστοδουλίδη. Συγκεκριμένα, με βάση τα δεδομένα της έρευνας, εάν δεν είναι υποψήφιος ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, η Αννίτα Δημητρίου λαμβάνει 27% και ο Χριστοδουλίδης 26%.

Βέβαια, σε ένα πραγματικό εκλογικό δίλημμα, τα κριτήρια θα είναι διαφορετικά και, ως εκ τούτου, άτομα που σήμερα δηλώνουν ότι δεν θα ψηφίσουν κανέναν από τους δύο ενδέχεται στις εκλογές να αποφασίσουν, για τους δικούς τους λόγους, να ψηφίσουν είτε τον έναν είτε τον άλλο.

Στο σενάριο μονομαχίας στον β΄ γύρο, είτε της Αννίτας Δημητρίου με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη είτε του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, ελαφρύ προβάδισμα έχει ο δεύτερος. Το καταγράφουμε αυτό διότι, ενδεχομένως, η προοπτική εκλεξιμότητας στον β΄ γύρο να αποτελεί κριτήριο για τους ψηφοφόρους.

Στο ΕΛΑΜ, πάντως, η επίσημη συζήτηση για τις προεδρικές εκλογές δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Φαίνεται, όμως, ότι εντός του κόμματος υπάρχει η άποψη να μην κατέλθει στις εκλογές με δικό του υποψήφιο, με το σκεπτικό ότι μπορεί να επικρατήσει η λογική της χαμένης ψήφου και, ως εκ τούτου, το ποσοστό που θα λάβει ο υποψήφιός του να είναι μικρότερο από την πραγματική δύναμη του κόμματος.

Από την άλλη, βέβαια, υπάρχει η άποψη πως το κόμμα δεν μπορεί να μη διεκδικήσει τις εκλογές με δικό του υποψήφιο. Πρώτον, διότι ο υποψήφιός του θα πρέπει να αναδεικνύει τις θέσεις και τις αρχές του κόμματος σε ό,τι αφορά κρίσιμα ζητήματα, όπως το Κυπριακό και το Μεταναστευτικό, ιδιαίτερα στην περίπτωση που υπάρξουν κρίσιμες εξελίξεις στο Κυπριακό.

Δεύτερον, από τη στιγμή που το κόμμα είχε υποψήφιο τόσο το 2023 όσο και το 2018, όταν τα ποσοστά του ήταν πολύ χαμηλότερα, δεν μπορεί σήμερα, με διψήφιο ποσοστό, να μη μπει στη μάχη των προεδρικών εκλογών.