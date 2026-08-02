Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει σε οποιαδήποτε «τυχοδιωκτική ενέργεια» εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, η προειδοποίηση διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια ξεχωριστών τηλεφωνικών συνομιλιών που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας και τον διοικητή του στρατού του Πακιστάν.

O Αραγτσί τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να απαντήσει αποφασιστικά σε οποιαδήποτε «επιθετική ενέργεια».

Ο ίδιος σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Σαουδάραβα ομόλογό του, τόνισε πως οποιαδήποτε «επιθετική ενέργεια» από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ή οποιαδήποτε συμμετοχή χωρών της περιοχής σε αυτήν, θα αντιμετωπιστεί με «αποφασιστική και ανάλογη απάντηση», σύμφωνα με όσα αναφέρει στην ανάρτησή του στο Telegram.



skai.gr