Από τον Φεβρουάριο του 2023 μέχρι σήμερα, ο τομέας της Υγείας, που βρίσκεται, μάς διαβεβαιώνουν, στις προτεραιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας, άλλαξε τρεις Υπουργούς!

Εαν επαληθευτούν οι πληροφορίες των τελευταίων εικοσιτετραώρων, θα έχουμε και τέταρτο Υπουργό και μάλιστα τη στιγμή που ο νυν Υπουργός δεν έχει καλά καλά συμπληρώσει 10 μήνες στη θέση του…

Τη στιγμή που τον Σεπτέμβριο, δηλαδή σε ένα μήνα (μισό μήνα λόγω διακοπών), η Κυβέρνηση πρέπει να δώσει μάχες στη Βουλή για να αποκτήσει επιτέλους ο τόπος πανεπιστημιακά νοσοκομεία, για να καλυφθούν τα τεράστια κενά στη στελέχωση των νοσοκομείων με νοσηλευτές και για να εφαρμοστούν τρεις διαφορετικοί νόμοι που παραμένουν ανεφάρμοστοι ή ακόμα για να πάρει μπρος η δεύτερη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στον Τομέα μετά το ΓεΣΥ, το Εθνικό Κέντρο Κλινικής Τεκμηρίωσης.

Μια χαρά προτεραιότητα ο τομέας της Υγείας: Ράβε ξήλωνε και στην κυριολεξία παίζουμε με την υγεία των πολιτών.

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