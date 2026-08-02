Πυροβόλα όπλα και αριθμό φυσιγγίων εντόπισε χθες η Αστυνομία, σε ανοιχτή περιοχή της επαρχίας Λευκωσίας.

Ο οπλισμός εντοπίστηκε χθες γύρω στις 2.30μ.μ., σε ανοιχτό χώρο, παρά τον παλαιό δρόμο Λευκωσίας – Τροόδους, στην περιοχή Κουτραφά, μετά από αξιολόγηση σχετικής πληροφορίας που λήφθηκε από την Αστυνομία.

Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν:

Ένα ημιαυτόματο όπλο

Δύο πιστόλια

Δύο σιγαστήρες

Τρεις γεμιστήρες

66 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.

Όλα τα πιο πάνω παραλήφθηκαν από την Αστυνομία και θα σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις.

Το ΤΑΕ Μόρφου συνεχίζει τις εξετάσεις.