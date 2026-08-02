Πυροβόλα όπλα και αριθμό φυσιγγίων εντόπισε χθες η Αστυνομία, σε ανοιχτή περιοχή της επαρχίας Λευκωσίας.
Ο οπλισμός εντοπίστηκε χθες γύρω στις 2.30μ.μ., σε ανοιχτό χώρο, παρά τον παλαιό δρόμο Λευκωσίας – Τροόδους, στην περιοχή Κουτραφά, μετά από αξιολόγηση σχετικής πληροφορίας που λήφθηκε από την Αστυνομία.
Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν:
- Ένα ημιαυτόματο όπλο
- Δύο πιστόλια
- Δύο σιγαστήρες
- Τρεις γεμιστήρες
- 66 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.
Όλα τα πιο πάνω παραλήφθηκαν από την Αστυνομία και θα σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις.
Το ΤΑΕ Μόρφου συνεχίζει τις εξετάσεις.