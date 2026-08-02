Την παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, σχολίασε με ανάρτηση του ο νομικός Κρις Τριανταφυλλίδης.

Όπως αναφέρει, «κύριε Γενικέ Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών έχουν περάσει λίγες μέρες που φύγατε από την Κύπρο κάνοντας την γνωστή δήλωση σας που κατ’ ουσία δεν είπατε τίποτα του ουσιαστικό».

Σημείωσε πως αν τα Ηνωμένα Έθνη δεν μιλήσουν τη γλώσσα της αλήθειας δεν είναι δυνατόν να εξευρεθεί βιώσιμη λύση.

Αυτούσια η ανάρτηση του

Κύριε Γενικέ Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών έχουν περάσει λίγες μέρες που φύγατε από την Κύπρο κάνοντας την γνωστή δήλωση σας που κατ’ ουσία δεν είπατε τίποτα το ουσιαστικό ( όπως πολλοί ανέμεναν) πέραν του τι σκέφτεστε για το μέλλον νοουμένου θα ικανοποιηθούν κάποιες προϋποθέσεις ( να προηγηθεί κατάλληλη προετοιμασία κτλ. κάτι το χρονικά αβέβαιο).

Προσωπικά πιστεύω ότι αν τα Ηνωμένα Έθνη δεν μιλήσουν τη γλώσσα της αλήθειας δεν είναι δυνατόν να εξευρεθεί βιώσιμη λύση.

Και τούτο διότι η όποια λύση δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα λύνοντας τα πραγματικά προβλήματα.

Ποια είναι η πραγματικότητα;

Ότι στη Κύπρο πριν 52 χρόνια υπήρξε εισβολή από μια ξένη χώρα ,την Τουρκιά, η οποία εξακολουθεί από τότε να κατέχει το 37/100 σχεδόν του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τολμάτε να το πείτε κ Γενικέ Γραμματέα;;

Στην προαναφερόμενη ανακοίνωση σας δυστυχώς δεν τολμήσατε.

Μόνο αν πείτε την αλήθεια θα μπορείτε μετά να κτίσετε πάνω σε στέρεο έδαφος την όποια λύση στο Κυπριακό πρόβλημα.

Σε διαφορετική περίπτωση θα συνεχίσετε όπως όλοι οι άλλοι να κτίζετε πάνω στην άμμο όπως συμβαίνει εδώ και 52 χρόνια.