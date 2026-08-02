Ένα ποσό πέραν των 450 εκατομμυρίων ευρώ από το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, θα διατεθεί για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης στις κοινότητες της κυπριακής υπαίθρου. Αυτό τόνισε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Ανδρέας Γρηγορίου, σε χαιρετισμό του το βράδυ του Σαββάτου στο πολιτιστικό φεστιβάλ της κοινότητας Κανναβιού της επαρχίας Πάφου.

Στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου έχουμε εντάξει και την παρέμβαση LEADER ως ένα εργαλείο τοπικής ανάπτυξης το οποίο μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που παρουσιάζονται, παρέχοντας τη δυνατότητα στους τοπικούς φορείς να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν στις περιοχές τους στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης, επεσήμανε. Μέσω των στρατηγικών αυτών, δίνεται έμφαση κατά κύριο λόγο στην προσαρμογή των τοπικών αγροτικών οικονομιών στα νέα οικονομικά δεδομένα, συμβάλλοντας παράλληλα στην άμβλυνση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού ενεργοποιώντας το τοπικό δυναμικό και στοχεύοντας, ταυτόχρονα, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Ειδικότερα για την επαρχία Πάφου, ο κ. Γρηγορίου ανέφερε ότι έχουν κατανεμηθεί πιστώσεις της τάξης των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, προκηρύχθηκε δράση για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας στην ύπαιθρο μέσω της οικοτεχνίας, της χειροτεχνίας και του αγροτουρισμού, τόνισε. Παράλληλα, θα προκηρυχθούν δράσεις για την κατασκευή δημόσιων υποδομών μικρής κλίμακας, καθώς και για την υλοποίηση δράσεων συνεργασίας, είπε.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αναφέρθηκε και στο υδατικό πρόβλημα, κάνοντας λόγο για ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πακέτου 168 εκατομμυρίων ευρώ για νέες υποδομές, μείωση απωλειών και ενίσχυση της παραγωγής νερού.

Με στόχο την επίλυση του υδατικού κινούμαστε σε τρεις βασικούς άξονες: ενισχύουμε την ύδρευση μέσω της αφαλάτωσης, ώστε να απελευθερώνονται ποσότητες νερού από τα φράγματα για την άρδευση, αξιοποιούμε στο μέγιστο το ανακτημένο νερό και προχωρούμε στον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων, ανέφερε. Ο στόχος είναι η πλήρης κάλυψη της ύδρευσης από τις μονάδες αφαλάτωσης και η διατήρηση των αποθεμάτων στα φράγματα αποκλειστικά για τις ανάγκες των αγροτών μας, τόνισε ο κ. Γρηγορίου.