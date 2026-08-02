Ο τερματισμός της απασχόλησης του δεσμοφύλακα Γιώργου Μαλτέζου δεν αφορά τον συνδικαλισμό, αλλά βασίστηκε αποκλειστικά στα ευρήματα της πειθαρχικής διαδικασίας και στην αξιολόγηση όλων των στοιχείων που τέθηκαν ενώπιον του Υπουργού, αναφέρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε σχέση με τη χθεσινή ανακοίνωση του ΑΚΕΛ.

Αναφέρει, επίσης, σε ό,τι αφορά την πρόθεση του ΑΚΕΛ να εγγράψει θέμα στη Βουλή, ότι «με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μεγάλη προθυμία αναμένουμε να συζητήσουμε το συγκεκριμένο ή και άλλα παρεμφερή ζητήματα».

Αναφέρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι αντιμετωπίζει με απόλυτο σεβασμό τον συνδικαλισμό, όπως ακριβώς επιβάλλουν το Σύνταγμα, η νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι διεθνείς συμβάσεις.

«Θεωρούμε ότι όλοι συμφωνούμε στην θεμελιώδη αρχή ότι στη Δημοκρατία όπου υπάρχουν δικαιώματα υπάρχουν και αντίστοιχες υποχρεώσεις και ότι κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω των νόμων, των κανονισμών και των υπηρεσιακών οδηγιών», τονίζει.

Η συνδικαλιστική δράση, σημειώνει, αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα. «Δεν μπορεί, όμως, να συγχέεται με την άρνηση συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία, τις υπηρεσιακές υποχρεώσεις και τις αποφάσεις της αρμόδιας αρχής».

Η επίκληση της συνδικαλιστικής ιδιότητας, προσθέτει το Υπουργείο, «δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί ως ασπίδα για ασυλία έναντι πράξεων ή παραλείψεων που εξετάζονται μέσα από τις προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες».

Η συγκεκριμένη υπόθεση, προσθέτει, δεν αφορά τον συνδικαλισμό. «Αφορά αποκλειστικά τη συμμόρφωση ή τη μη συμμόρφωση με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Τμήματος Φυλακών». Η απόφαση για τερματισμό της απασχόλησης του συγκεκριμένου δεσμοφύλακα, συμπληρώνει, «βασίστηκε αποκλειστικά στα ευρήματα της πειθαρχικής διαδικασίας και στην αξιολόγηση όλων των στοιχείων που τέθηκαν ενώπιον του Υπουργού».

Το Υπουργείο αναφέρει περαιτέρω ότι η ισότητα απέναντι στον νόμο αποτελεί θεμελιώδη αρχή της δημοκρατίας μας. «Ως εκ τούτου, είναι δεδομένο ότι η ίδια νομοθεσία, οι ίδιοι κανόνες και τα ίδια μέτρα εφαρμόζονται για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, προνόμια ή διακρίσεις», προσθέτει.

«Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μεγάλη προθυμία αναμένουμε να συζητήσουμε το συγκεκριμένο ή και άλλα παρεμφερή ζητήματα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που αποτελεί τον θεματοφύλακα της θεσμικής τάξης», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ισότητα: «Το Υπουργείο συνεχίζει να ψεύδεται» για την υπόθεση Μαλτέζου – Έκτακτη γενική συνέλευση τη Δευτέρα

Με σκληρή ανακοίνωση απαντά η συντεχνία Ισότητα στις θέσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον τερματισμό της απασχόλησης του δεσμοφύλακα Γιώργου Μαλτέζου, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι η υπόθεση δεν σχετίζεται με τη συνδικαλιστική του δράση.

Η συντεχνία υποστηρίζει ότι το ίδιο το έγγραφο της 20ής Απριλίου, στο οποίο βασίστηκε η πειθαρχική διαδικασία, αναφέρει πως «ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ο εν λόγω Δεσμοφύλακας κατέχει συνδικαλιστική θέση (Αντιπρόεδρος Κλαδικής Συντεχνίας)», επειδή «δύναται να λειτουργήσει ως πρότυπο», υποστηρίζοντας ότι αυτό καταδεικνύει πως η υπόθεση συνδέεται με τη συνδικαλιστική του ιδιότητα.

Παράλληλα, η Ισότητα ανατρέχει στα γεγονότα της 22ας Δεκεμβρίου 2025, όταν, όπως αναφέρει, το Κλαδικό Συμβούλιο Δεσμοφυλάκων της συντεχνίας δημοσιοποίησε ανακοίνωση με καταγγελίες σε βάρος του προέδρου του Κλαδικού Συμβουλίου της ΠΑΣΥΔΥ, Ανδρέα Πέπη, σχετικά με τη διαχείριση υπηρεσιακών θεμάτων και τη μεταχείριση μελών της συντεχνίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σαράντα τρεις ημέρες αργότερα, με τη Διαταγή 3/26 της 3ης Φεβρουαρίου 2026, ο Γιώργος Μαλτέζος μετακινήθηκε από τη βάρδια στις Τεχνικές Υπηρεσίες, όπου, όπως υποστηρίζει η Ισότητα, ξεκίνησε η διαδικασία που οδήγησε στην πειθαρχική δίωξη και, τελικά, στον τερματισμό της απασχόλησής του.

Η συντεχνία αναφέρει ακόμη ότι τα περισσότερα υπηρεσιακά σημειώματα που περιλαμβάνονται στον σχετικό φάκελο φέρουν την ίδια υπογραφή, ενώ το ίδιο πρόσωπο κατέθεσε και ως μάρτυρας στην πειθαρχική διαδικασία.

Τέλος, η Ισότητα ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, στις 19:30, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη γενική συνέλευση των δεσμοφυλάκων, κατά την οποία θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα, σημειώνοντας ότι «δεν αποκλείεται κανένα» μέτρο. Παράλληλα, αναφέρει ότι ο Γιώργος Μαλτέζος παραμένει αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος Τύπου του Κλαδικού Συμβουλίου Δεσμοφυλάκων, καθώς και αξιωματούχος του Διοικητικού Συμβουλίου της συντεχνίας, ενώ πλέον εργάζεται για την Ισότητα.