Ξεκινά η διαδικασία στήριξης των πληγέντων από τον περονόσπορο, σύμφωνα με το Τμήμα Γεωργίας.

Σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα Γεωργίας αναφέρει ότι βρίσκεται από την πρώτη στιγμή δίπλα στους αμπελουργούς που επλήγησαν από τον περονόσπορο, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη του φαινομένου και προχωρώντας άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες για την καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών.

«Ήδη από τις αρχές Μαΐου, πριν ακόμη διαφανεί η έκταση των επιπτώσεων, εξειδικευμένοι λειτουργοί του Τμήματος Γεωργίας πραγματοποιούσαν καθημερινές επιτόπιες επισκέψεις σε όλες τις αμπελουργικές περιοχές, καταγράφοντας συστηματικά την εξέλιξη των καλλιεργειών και την εμφάνιση προσβολών. Οι έλεγχοι συνεχίστηκαν μέχρι και τις τελευταίες ημέρες στις περιοχές όπου οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούσαν να ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας, ώστε τα συμπεράσματα να είναι πλήρως τεκμηριωμένα και αξιόπιστα», προσθέτει.

Σημειώνει ότι με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, προχώρησε άμεσα στην έκδοση ανακοίνωσης με τις κοινότητες και τις ποικιλίες που, βάσει των αντικειμενικών ευρημάτων, πληρούν τα κριτήρια του Εθνικού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων.

Αναφέρει, επίσης, ότι οι πληγέντες αμπελουργοί θα μπορούν να υποβάλουν Δηλώσεις Ζημιάς από τις 3 έως τις 24 Αυγούστου 2026, τόσο στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία όσο και σε αριθμό κοινοτικών συμβουλίων, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

Το Τμήμα Γεωργίας εφαρμόζει το Εθνικό Πλαίσιο χορήγησης Κρατικών Ενισχύσεων για ζημιές από Δυσμενή Κλιματικά Φαινόμενα, το οποίο έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι πλήρως εναρμονισμένο με το κοινοτικό δίκαιο.

«Το Πλαίσιο περιλαμβάνει σαφώς καθορισμένα και δημοσιοποιημένα κριτήρια, τα οποία εφαρμόζονται ενιαία και ισότιμα για όλους τους παραγωγούς. Για ζημιές που προκαλούνται από ασθένειες, όπως ο περονόσπορος, προβλέπεται ότι η ενίσχυση μπορεί να καταβληθεί όταν διαπιστωθεί ζημιά που υπερβαίνει το 50% της μέσης παραγωγής των ομοειδών καλλιεργειών σε ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελείται από σύμπλεγμα κοινοτήτων με κοινά καλλιεργητικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά», προσθέτει.

Σημειώνει ότι οι ενισχύσεις προγραμματίζεται να καταβληθούν από το Ταμείο Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής εντός του 2026, μέσω απλοποιημένης διαδικασίας που επιτρέπει την ταχύτερη ολοκλήρωση των πληρωμών.

«Νοείται ότι το Τμήμα Γεωργίας θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το ζήτημα και όπως πράττει πάντα, έτσι και σε αυτή την περίπτωση, εκεί και όπου τεκμηριώνεται η στήριξη πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Το Ταμείο χρηματοδοτείται από τις εισφορές όλων των παραγωγικών κλάδων και η ορθή και συνετή διαχείρισή του αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαχρονική στήριξη των γεωργών. Από τη σύσταση του Ταμείου το 2019, ο τομέας της αμπελουργίας έχει συνεισφέρει περίπου €1,3 εκατομμύρια, ενώ έχει λάβει ενισχύσεις που υπερβαίνουν τα €6 εκατομμύρια, κυρίως για ζημιές από ανομβρία, καύσωνα και χαλάζι», αναφέρει.

Το Τμήμα Γεωργίας σημειώνει, τέλος, ότι παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με τους αμπελουργούς και τις οργανώσεις τους και θα συνεχίσει να αξιοποιεί κάθε δυνατότητα που παρέχει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με στόχο τη μέγιστη δυνατή στήριξη του αγροτικού κόσμου, πάντοτε με διαφάνεια, αντικειμενικότητα και ίση μεταχείριση όλων των παραγωγών.

ΚΥΠΕ