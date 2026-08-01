Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στην Ισπανία βίντεο που ανήρτησε ο Πέδρο Σάντσεθ σε Instagram και TikTok, στο οποίο εμφανίζεται χαμογελαστός και χαλαρός να προτείνει τραγούδια για τις καλοκαιρινές διακοπές, την ώρα που η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σοβαρή μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα.

Σάντσεθ: «Το soundtrack του καλοκαιριού μου»

Στο βίντεο, ο Πέδρο Σάντσεθ εμφανίζεται καθισμένος σε λευκό καναπέ στο Μέγαρο Μονκλόα και παρουσιάζει τη λίστα με τίτλο «Το soundtrack του καλοκαιριού μου».

«Σας ετοίμασα μια playlist με μερικά από τα τραγούδια που ακούω περισσότερο αυτό το καλοκαίρι. Είναι αρκετά εκλεκτική, οπότε αυτά τα τρία θα σας δώσουν μια ιδέα για το μουσικό μου γούστο. Ελπίζω να σας αρέσει και να σας κρατήσει συντροφιά στις διακοπές σας. Καλό καλοκαίρι», αναφέρει ο Ισπανός πρωθυπουργός.

Ανάμεσα στις προτάσεις του βρίσκονται τα τραγούδια «El Baifo» του Quevedo, «SS26» της Charli XCX και το «Tantas Cosas» της Melani, ενώ σύμφωνα με το δεξιό ισπανικό μέσο Vozpópuli, η συνολική playlist περιλαμβάνει 31 τραγούδια από καλλιτέχνες όπως οι Madonna, Rolling Stones, Stereolab, Dry Cleaning και Joyce Manor.

Η ανάρτηση Σάντσεθ εν μέσω της κρίσης στη Θέουτα

Η χρονική συγκυρία της δημοσίευσης ήταν αυτή που προκάλεσε τις μεγαλύτερες αντιδράσεις.

Την ώρα που περισσότεροι από 60.000 μετανάστες πέρασαν παράνομα από το Μαρόκο στη Θέουτα, με τις ισπανικές αρχές να επιχειρούν να αποκαταστήσουν τον έλεγχο της κατάστασης, ο Σάντσεθ επέλεξε να δημοσιεύσει ένα βίντεο με καλοκαιρινές μουσικές προτάσεις.

🔴 Sánchez cuelga un vídeo en Instagram recomendando canciones para este verano en plena crisis de Ceuta pic.twitter.com/MeJ5uwcaS9 — El Debate (@eldebate_com) August 1, 2026

Το κεντροδεξιό ισπανικό μέσο El Debate σχολιάζει ότι η ανάρτηση έγινε «εν μέσω της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα», υπογραμμίζοντας την αντίθεση ανάμεσα στο εύθυμο ύφος του πρωθυπουργού και στην έκτακτη κατάσταση που επικρατεί στα σύνορα.

Από την πλευρά του, το δεξιό Vozpópuli υιοθετεί ακόμη πιο επικριτικό τόνο, επισημαίνοντας ότι ενώ οι κάτοικοι της Θέουτα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της κρίσης, όπως περιστατικά κλοπών, επεισοδίων και ανασφάλειας, ο Σάντσεθ επέλεξε να μοιραστεί τη θερινή του playlist, εμφανιζόμενος χαμογελαστός και χαλαρός.

Τι είπε ο Σάνσεθ για τη μεταναστευτική κρίση

Λίγες ώρες πριν από τη δημοσίευση του βίντεο, ο Ισπανός πρωθυπουργός είχε επισκεφθεί εκτάκτως τη Θέουτα, χαρακτηρίζοντας τη μαζική είσοδο μεταναστών «επίθεση στην εδαφική ακεραιότητα της Ισπανίας».

Παράλληλα, απέφυγε να επιρρίψει ευθύνες στο Μαρόκο ή στον βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ΄, αποδίδοντας την κρίση κυρίως στα κυκλώματα διακινητών ανθρώπων.

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε το συνολικό πλαίσιο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σταθερή μείωση της παράτυπης μετανάστευσης. Η πρόσφατη έξαρση στη Θέουτα οφείλεται στη διάδοση, μέσω των δικτύων των διακινητών, μιας εσφαλμένης και κατά την άποψή μου σκόπιμης ερμηνείας απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου», δήλωσε.

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι οι μαροκινές αρχές συνεργάζονται για την επιστροφή των μεταναστών στη χώρα προέλευσής τους, επιμένοντας ότι η κατάσταση βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο.

Ωστόσο, η δημοσίευση της καλοκαιρινής playlist την ίδια περίοδο πυροδότησε νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ισπανία, με επικριτές της κυβέρνησης να κάνουν λόγο για μια εικόνα που δεν συνάδει με τη σοβαρότητα της μεγαλύτερης μεταναστευτικής κρίσης που έχει αντιμετωπίσει η Θέουτα εδώ και δεκαετίες.

iefimerida.gr