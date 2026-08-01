Σε δυναμική κινητοποίηση κατέρχονται το πρωί σήμερα οι αμπελουργοί της Πάφου διαμαρτυρόμενοι για την στάση των αρμοδίων υπηρεσιών σχετικά με το πρόβλημα του περονόσπορου που έπληξε φέτος τις καλλιέργειες. Οι αμπελουργοί της επαρχίας θα συγκεντρωθούν στις 9.00 το πρωί στον δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, στο ύψος της Τσάδας, πραγματοποιώντας εκδήλωση η οποία θα περιλαμβάνει και την διακοπή της τροχαίας κίνησης για κάποιο χρονικό διάστημα.

Οι αμπελουργοί διαμαρτύρονται τόσο για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην πλήρη καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε ο περονόσπορος, όσο και για το γεγονός ότι το Υπουργείο Γεωργίας έχει διαμηνύσει ότι οι αποζημιώσεις θα αφορούν σε δύο μόνο ποικιλίες σταφυλιών που κρίθηκε ότι πλήγησαν κυρίως από την ασθένεια. Οι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι από τον περονόσπορο έχει πληγεί το σύνολο της παραγωγής και όχι μόνο συγκεκριμένες ποικιλίες σταφυλιών.

Κατόπιν τούτου, αποφασίσθηκε η κάθοδος στους δρόμους σήμερα προκειμένου να διατρανώσουν την αποφασιστικότητα τους να διεκδικήσουν οικονομική αρωγή από το κράτος αναλόγως των πραγματικών ζημιών που υπέστησαν, αλλά και για πιέσουν για την ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνται από πλευράς κρατικών φορέων.

Θυμίζουμε ότι το θέμα του περονόσπορου που έπληξε φέτος την αμπελοκαλλιέργεια στην Πάφο, ήταν το πρώτο ζήτημα με το οποίο ασχολήθηκαν στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο και οι βουλευτές Πάφου. Χρύσανθος Σαββίδης, Βαλεντίνος Φακοντής, Χαράλαμπος Πάζαρος, προέβησαν σε ερωτήσεις μέσω του Κοινοβουλίου για τις σχεδιαζόμενες ενέργειες των κρατικών φορέων προκειμένου να έρθουν αρωγοί στους πληγέντες.

Με αφορμή την εξαγγελθείσα για σήμερα κινητοποίηση, το Υπουργείο Γεωργίας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επισημαίνεται ότι από τις αρχές Μαΐου, πριν ακόμη διαφανεί η έκταση των επιπτώσεων, εξειδικευμένοι λειτουργοί του Τμήματος Γεωργίας πραγματοποιούσαν καθημερινές επιτόπιες επισκέψεις σε όλες τις αμπελουργικές περιοχές, καταγράφοντας συστηματικά την εξέλιξη των καλλιεργειών και την εμφάνιση προσβολών. Οι έλεγχοι συνεχίστηκαν μέχρι και τις τελευταίες ημέρες στις περιοχές όπου οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούσαν να ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας, ώστε τα συμπεράσματα να είναι πλήρως τεκμηριωμένα και αξιόπιστα.

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, το Τμήμα Γεωργίας προχώρησε άμεσα στην έκδοση ανακοίνωσης με τις κοινότητες και τις ποικιλίες που, βάσει των αντικειμενικών ευρημάτων, πληρούν τα κριτήρια του Εθνικού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων. Οι πληγέντες αμπελουργοί θα μπορούν να υποβάλουν Δηλώσεις Ζημιάς από τις 3 έως τις 24 Αυγούστου 2026, τόσο στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία όσο και σε αριθμό κοινοτικών συμβουλίων, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

Το Τμήμα Γεωργίας εφαρμόζει το Εθνικό Πλαίσιο χορήγησης Κρατικών Ενισχύσεων για ζημιές από Δυσμενή Κλιματικά Φαινόμενα, το οποίο έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι πλήρως εναρμονισμένο με το κοινοτικό δίκαιο. Το Πλαίσιο περιλαμβάνει σαφώς καθορισμένα και δημοσιοποιημένα κριτήρια, τα οποία εφαρμόζονται ενιαία και ισότιμα για όλους τους παραγωγούς, διευκρινίζει.

Για ζημιές που προκαλούνται από ασθένειες, όπως ο περονόσπορος, προβλέπεται ότι η ενίσχυση μπορεί να καταβληθεί όταν διαπιστωθεί ζημιά που υπερβαίνει το 50% της μέσης παραγωγής των ομοειδών καλλιεργειών σε ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελείται από σύμπλεγμα κοινοτήτων με κοινά καλλιεργητικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά.

Οι ενισχύσεις προγραμματίζεται να καταβληθούν από το Ταμείο Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής εντός του 2026, μέσω απλοποιημένης διαδικασίας που επιτρέπει την ταχύτερη ολοκλήρωση των πληρωμών, καταλήγει η ανακοίνωση.